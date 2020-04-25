  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Brezilya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi öldü

» »
Brezilya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi öldü
Brezilya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 357 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 357 artışla 3 bin 670’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 3 bin 503 artarak 52 bin 995’e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika’da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya’da gerçekleşmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır?24 Nisan 2020 Cuma 17:57
  • Fransa'da nikotin bandı deneyi stok endişesi yarattı.Nikotin ürünlerinin satışı bir ay yasaklandı24 Nisan 2020 Cuma 16:42
  • Fransız uzmanlar nikotinin koronavirüsü önlemede etkili olup olmadığını inceliyor24 Nisan 2020 Cuma 15:59
  • Tıbbi Genetik Laboratuvarı halkımız için en iyi hizmeti vermeye devam ediyor24 Nisan 2020 Cuma 15:34
  • 'Koronavirüs ilacının ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı'24 Nisan 2020 Cuma 14:51
  • DSÖ: Avrupa'da Covid-19 nedenli ölümlerin yarısı huzur evlerinde görüldü24 Nisan 2020 Cuma 14:02
  • Güney Kore'de 39 gündür ilk kez son 24 saatte koronavirüsten ölen yok24 Nisan 2020 Cuma 13:50
  • Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti24 Nisan 2020 Cuma 12:02
  • Melatonin nedir? Melatonin hormonunun faydaları nelerdir?24 Nisan 2020 Cuma 11:38
  • Kovid-19 Salgını Göçmenlerin Dramını Büyüttü24 Nisan 2020 Cuma 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti