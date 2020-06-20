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Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

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ABD'den sonra koronavirüs salgının en çok etkilediği ülke olan Brezilya'da toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı.
Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

Brezilya'da koronavirüs vakalarının sayısı Cuma akşamı itibarıyla 1 milyon 38 bin 568 olarak kaydedildi. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 49 bin 90'a yükseldi. Cuma günü ülkedeki yeni vaka sayısı rekor kırarak, 54 bin 771 olarak tespit edildi. Brezilya, ABD'den sonra dünyada en çok vaka ve ölü sayısının kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. ABD'de vaka sayısı 2 milyon 200 bini, ölü sayısı ise 119 bini aştı.

Uzmanlar, Brezilya'daki vaka sayısının resmi rakamlardan yedi kat fazla olabileceğini belirtiyor. Ülkede test sayısının yetersiz olması nedeniyle çok az kişiye test yapılabiliyor. Bunun yanı sıra, ölü sayısının da açıklanandan daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Bolsonaro: Hafif bir grip

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede salgının hızla yayılmasına rağmen pandemiyi ciddiye almayan açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor. COVID-19'u "hafif bir grip" olarak nitelendiren Bolsonaro, koronavirüsün Brezilya ekonomisini sarsmak için medya tarafından uydurulduğunu öne sürüyor. Bolsonaro, haziran ayı başında da Sağlık Bakanlığına aralarında ölü sayılarının da bulunduğu salgına ilişkin tüm verilerin internetten kaldırılması talimatı vermişti. Medya ve yerel sağlık kurumları, hükümeti verilerde manipülasyon yapmakla suçluyor. Bu nedenle, bir araya gelen medya kuruluşları, yerel sağlık kurumlarından aldıkları bilgilere göre her gün yeni vaka ve ölü sayılarına ilişkin istatistikler yayınlıyor. 

Latin Amerika'da yayılıyor

Brezilya'nın yanı sıra Meksika da salgından etkilenen Latin Amerika ülkeleri arasında bulunuyor. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 5 bin 30 yeni vaka tespit edildi ve vaka sayısı 170 bin 485'e yükseldi. Son bir günde 647 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 20 bin 394 olarak kaydedildi.

Latin Amerika ülkelerinde toplam koronavirüs vaka sayısının 2 milyonu geçtiği ve yaklaşık 90 bin kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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