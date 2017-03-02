Brezilya'da yangın : 50 ev oldu

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında en az 50 ev kül oldu.

SAO PAULO- Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis gecekondu mahallesinde çıkan yangında en az 50 ev kül oldu. Brezilyalı televizyon kanalının havadan kaydettiği görüntülerde, mahallenin bir kısmının tamamen duman altında kaldığı görülüyor. Yetkililer, olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiyeci sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirten yetkililer, dumandan etkilenenlerin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.