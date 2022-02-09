Brezilya'da Yeni Bir Yıldız Doğuyor; "Fenomen Ronaldo" Ve Neymar İle Karşılaştırılıyor

Palmeiras ve Oeste 19 Ocak'ta hazırlıklarını tamamladığında, Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Southampton, Ajax ve Benfica yetkilileri Brezilya Gençler Şampiyonası Kupa Sao Paulo çeyrek finalini izlemek için tribündeydi. Çoğu Endrick'i izlemek için oradaydı. 15 yaşındaki oyuncu, 21 yaş altı turnuvasında fırtına gibi esti. Dört gol atan Endrick, Neymar'ın aynı yaşta yaptığı etkiden fazlasını yaptı.

Oeste maçının 13. dakikasında ceza sahası dışından röveşata ile topu ağlara gönderen Endrick’in golünü kimse tahmin edemezdi. İngiliz efsanesi ve futbol yorumcusu Gary Lineker, Twitter’da golün videosunu paylaşırken “Çok özel bir yeteneğin ortaya çıktığını görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Endrick birden bire Brezilya'nın efsane golcüsü fenomen Ronaldo ve diğer ikonik oyuncularla karşılaştırılmaya başlandı. Endrick orada kalmadı. Santos'u 4-0 yendikleri final maçında da bir gol attı ve kupanın en değerli ismi seçildi.

Oyuncunun bu performansını Real Madrid'li Vinicius Jr ile Arsenal'li Gabriel Martinelli'nin de temsilciliklerini yürüten TFM Spor Ajansı Başkanı Frederico Pena, BBC'ye yorumlarken, "Onun yaptığını yakın tarihte yapan başka bir oyuncu hatırlamıyorum" övgüsünde bulundu.

Oyuncuyu öven Frederico Pena, "Baskıyı kaldırması çok etkileyici; çünkü bazen genç bir oyuncu harika bir performans sergiler ancak daha sonra bunu aynı seviyede sürdürmekte zorlanır. Bu onda olmadı. Covid-19 sürecinde bile daha iyiye gitti.

Bunların hiçbiri sürpriz gelmedi. Zira Endrick, geçen yıl Palmeiras ile Sao Paulo Eyalet Şampiyonası finallerinde 15,17 ve 20 yaş altı takımlarında forma giydi. Her şeye rağmen, daha yüksek bir seviyede oynaması an meselesi ve zaman hızla akıyor.

"Ona verdiğimiz her görevi yerine getirdi"

Endrick'in babası Douglas Sousa, Brasilia'daki evlerinde oğlunun kendisinden yiyecek istemesi ve ona verecek bir şeyinin olmamasını asla unutamıyor. Sousa bu anda gözyaşlarına boğulurken, Endrick futbolcu olma ve durumu değiştirme sözü veriyor.

Doğal yetenekli Endrick, kısa kazanda Sao Paulo'nun dikkatini çekti; ancak ailenin güneye taşınmasına yardımcı olmak için aylık sadece 25 sterlinlik bir ödenek teklif edilince anlaşma olmadı. O dönemde Endrick sadece 11 yaşındaydı ve ezeli rakip Palmeiras öne çıktı ve anlaşmaya vardı.

Palmeiras genç takım futbol koordinatörü Joao Paulo Sampaio o zamanları anlatırken, "Brasilia formasıyla görüntüleri bana geldiğinde etkilendim. Bu yüzden Sao Paulo’da bir daire kiralamalarını sağlayacak teklifini onayladım. Endrick ilk andan itibaren dikkat çekti. Geldikten sonra 11 yaş altı Eyalet Şampiyonası finallerinde Santos'a bir röveşata golü attı. 22 bin kişinin izlediği rövanş maçında şampiyonluğu getiren golü kaydetti. O bunu seviyor. Ona verdiğimiz her görevi yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

Babasının dişlerini kaleci Jailson yaptırdı

Sousa ailesinin yeni evinde yine de işler tam anlamıyla yolunda değildi. Sao Paulo'daki ilk aylarında Endrick'in babası yine işsizdi ve para kazanmak için Barra Funda otobüs istasyonunda kahvaltılık satıyordu. Bir süre sonra Palmeiras ona kulüpte temizlik işi görevi teklif etti. Bazen A takım oyuncularıyla yemek yiyebilen Sousa sadece yedi dişi olduğu için ancak çorba içebiliyordu. Kaleci Jailson, Endrick'in babasının diş tedavisi için gerekli parayı verdi. Endrick'in son başarılarının ardından bu güçlükler geride kaldı. Genç yıldız adayının babası artık çalışmıyor.

Endrick’in Brezilya’nın bir sonraki yıldızı olacağından kimsenin şüphesi yok. İsmi Barcelona ile Real Madrid ile anılmasının ardından üç kez Marca'ya (İspanya'nın önde gelen spor dergisi) manşet oldu. Endrick ayrıca Brezilya'nın en popüler spor dergisi Placar'ın da bu ayki kapak yıldızıydı.

Tek endişe boy kısalığı

Endrick'e gelince, onun için gözlemcilerin tek endişesi futbolcunun boyu. 1.73 metre boyundaki Endrick için konuşan Pena, "Ronaldo'yu hatırlarsak bir forvet için mükemmel bir prototip olan 1.80'e ulaşacak bir oyuncu olacak gibi gözükmüyor. Belki daha kısa bir sporcu olacak. Muhtemelen 1.75. Ancak ülkenin tüm zamanların en iyi golcülerinden biri olan Romario'nun boyunun 1.65 olduğunu düşünürsek, çok da kötü olmayacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Profesyonel olma yolunda

Endrick, Temmuz'da 16'sına girmeden önce Brezilya'da profesyonel seviyede futbol oynayamayacak ve profesyonel sözleşme imzalayamayacak. FIFA kuralları onun 18'inden önce Avrupa kulüplerine transferine izin vermese de bir çok kulüp onu sabırsızlıkla bekliyor olacak. Başka bir takımla 16 yaşına gelmeden bir sözleşme imzalaması mümkün. Real Madrid, 2017'de Vinicius Jr'ı 45 milyon Euro'ya renklerine bağladı. Genç oyuncu ertesi yıl takıma katıldı. İspanya'da da Real Madrid'in Vinicius Jr'a ödenen rakamla eşdeğer bir meblağı Endrick için ödemeye hazır olduğu haberleri çıktı.

TFM Spor Ajansı Başkanı Frederico Pena ise buna mesafeli yaklaşıyor. "Şu anda pek bir şey olmuyor" diyen Pena, "2024'te ayrılabilecek bir oyuncuyu nasıl satabiliriz? Daha önce iki yıl sonra ayrılabilecek bir oyuncunun satılmasına tanık olmadık. Ancak her şeyin bir ilki vardır ve belki de bu bir ilk olabilir" açıklamalarını yaptı.