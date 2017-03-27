Brezilya'da yolsuzluklar protesto edildi

Brezilya’da devam eden yolsuzluk operasyonlarına destek veren yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Brezilya’da sosyal medya üzerinden organize olan yüzlerce kişi, ülkede devam eden yolsuzluk operasyonlarına destek vermek ve politikacıları protesto etmek için toplandı.

Sao Paulo’nun Paulista Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, yolsuzluk operasyonlarına destek vermenin yanı sıra kongrede tartışılan kapalı liste seçim sistemini ve bazı kamu otoritelerine yönelik ayrıcalıklı yargılamaları protesto etti.

Rio de Janeiro’daki Copacabana Plajı'nda toplanan yüzlerce Brezilyalı da politikacılar aleyhinde sloganlar attı.

Brezilya genelinde Mart 2016'da 13 milyon kişiyi sokaklara döken yolsuzluk protestoları sonrasında eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff görevinden 6 ay süreyle azledilmiş, ağustos ayında da senato tarafından görevinden alınmıştı. Rousseff'in yerine gelen Michel Temer yönetimindeki çok sayıda bakan ve yöneticinin de adlarının yolsuzluk operasyonlarına karışmasıyla halk tekrar sokaklara döküldü.

Ülkede devam eden yolsuzluk operasyonlarında, devlet petrol şirketi Petrobras ve ülkenin önde gelen inşaat şirketlerinden politikacılara 2 milyar dolardan fazla rüşvet verildiği ortaya çıkınca onlarca politikacı ve iş adamı mahkum edildi. Eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff hükümetinin devrilmesine neden olan yolsuzluk operasyonları şimdi de mevcut Devlet Başkanı Michel Temer hükümetini tehdit ediyor.