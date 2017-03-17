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Brezilya'daki sarıhumma salgını yayılıyor

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Brezilya'daki sarıhumma salgını yayılıyor
Sarıhumma salgınının sürdüğü Brezilya'da kesinleşmiş 424 vaka bulunduğu ve bu hastalık nedeniyle 137 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ÜLKEDE 424 DOĞRULANMIŞ SARIHUMMA VAKASININ KAYDEDİLDİĞİ, 137 KİŞİNİN İSE BU HASTALIK NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ AÇIKLANDI

Sarıhumma salgınının sürdüğü Brezilya'da kesinleşmiş 424 vaka bulunduğu ve bu hastalık nedeniyle 137 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kesinleşmiş sarıhumma vakası sayısı 424'e yükseldi. Minas Gerais 325 vaka ile hastalıktan en fazla etkilenen eyalet oldu, Espirito Santos eyaletinde 93, Sao Paulo eyaletinde de 4 doğrulanmış vaka bulunuyor.

Ülkede 80 kentte 137 kişi sarıhummadan kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

Minas Gerais'e bağlı 49 kentte 111 ölümün sarıhumma kaynaklı olduğu doğrulandı.

Sao Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santos, Bahia, Tocantins, Goias ve Rio Grande do Norte eyaletlerinde ise en az 184 belediye bölgesinde sarıhumma vakaları kayıt altına alındı.

Brezilya'da geçen yıl aralık ayından bu yana bin 558 sarıhumma bildirimi yapıldı, 933 şüpheli vaka ve 112 ölümle ilgili incelemeler sürüyor.

SAO PAULO'DA SARIHUMMADAN 8'İNCİ ÖLÜM

Sao Paulo Sağlık Müdürlüğü ise Ribeirao Preto kentinde eyaletteki 8'inci sarıhumma kaynaklı ölümün kaydedildiğini açıkladı.

Bu kişilerden 5'inin hastalığa eyalet dışında yakalanarak hayatını Sao Paulo'da kaybettiği, 3'ünün ise sarıhummadan eyalet içinde etkilendiği duyuruldu.

RİO DE JANEİRO'DA AŞI KUYRUKLARI

Rio de Janeiro eyaletinde sarıhumma kaynaklı ilk ölümün Casimiro de Abreu kentinde olduğu bilgisi kesinlik kazandı. Bunun üzerine kente helikopterle aşı gönderildi.

İtfaiye ekiplerince şehir merkezinde bir hastanede kurulan aşı merkezinde uzun kuyruklar oluştu.

Kentteki sağlık ekiplerini güçlendirmek için diğer bölgelerden sağlık uzmanları Casimiro de Abreu'ya sevk edildi.

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