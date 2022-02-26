  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Brezilya'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 217'ye Çıktı

» »
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi.
Brezilya'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 217'ye Çıktı

Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 217 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin kayıp olarak bildirildiği ve 900 kişinin barınaklarda kaldığı açıklandı.

Kayıpları arama çalışmaları ve şehirde günlük hayatın normale dönmesi için temizlik çalışmaları devam ediyor.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubatın tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Rio de Janeiro eyaletinde Ocak 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pentagon: Ukrayna'ya 75 Rus Uçağı Girdi,100 Füze Fırlatıldı, 10 Hava Üssü Vuruldu24 Şubat 2022 Perşembe 21:20
  • Biden, Rusya'ya Yönelik Yeni Yaptırımları Duyuracağı Bir Konuşma Yapacak24 Şubat 2022 Perşembe 19:31
  • Biden, Ulusal Güvenlik Ekibiyle Rusya'nın Ukrayna'ya Müdahalesini Görüştü24 Şubat 2022 Perşembe 19:09
  • Putin için ‘dahi’ diyen Trump’tan U dönüşü: Dünya için çok üzücü24 Şubat 2022 Perşembe 10:26
  • Kanadalı Müslümanlardan, Acil Durumlar Yasası İçin "Şeffaflık" Çağrısı23 Şubat 2022 Çarşamba 22:48
  • ABD'nin Aldığı Yaptırım Kararlarına Moskova Cephesinden Sert Tepki23 Şubat 2022 Çarşamba 21:45
  • ABD'nin Başkenti Aşı Karşıtı Kamyoncuların Protestolarına Hazırlanıyor23 Şubat 2022 Çarşamba 21:38
  • Polis, Tank Hank’in peşinde23 Şubat 2022 Çarşamba 16:30
  • Beyaz Saray: Biden - Putin zirvesi mevcut durumda kesinlikle gerçekleşmeyecek23 Şubat 2022 Çarşamba 12:32
  • Trump’tan olay çıkaran sözler: Putin’i öve öve bitiremedi23 Şubat 2022 Çarşamba 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti