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Brezilya’daki selde can kaybı 171’e yükseldi, 120’den fazla kişi kayıp

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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesindeki Petropolis şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Brezilya’daki selde can kaybı 171’e yükseldi, 120’den fazla kişi kayıp

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesindeki Petropolis şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, can kaybının 171'e yükseldiğini ve 120 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklarken, 900'den fazla insanın barınaklara yerleştirildiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları koordinatörü Roberto Amaral, “Bölgeye ağır makineler getirmek imkansız, karınca usulü yavaş yavaş çalışmak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Rubens Bomtempo ise şehrin yeniden yapılandırılması için bölgenin boşaltılması gerektiğini söyledi.

Rio de Janeiro eyaleti sivil savunma ekipleri, şehirde 642 toprak kayması daha yaşandığını bildirmiş, felaketten en çok etkilenen 5 bölgenin yeniden inşası için 150 milyon real (39 milyon 970 bin dolar) bütçe ayrıldığı duyurmuştu.

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