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Brezilya'dan Türkiye'ye gelen kadının ayakkabılarından kokain çıktı!

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''Bilgim yok. Ben fuhuş amaçlı geldim."
Brezilya'dan Türkiye'ye gelen kadının ayakkabılarından kokain çıktı!

Brezilya'dan önce Katar'a oradan da Adana'ya gelen Brezilya uyruklu bir kadının 8 spor ayakkabısının tabanında 1 kilo 770 gram kokan ele geçirildi. Brezilyalı kadının savunması ise şaşırttı: "Bir otelde rezervasyonu bulunan kurye kadın, “Çanta içinde sadece ayakkabı olduğunu zannediyordum. Adana’da onu birisine teslim edecektim. Başka bir bilgim yok. Ben Adana'ya fuhuş amaçlı geldim."

Brezilya'dan önce Katar'a oradan da Adana'ya gelen Brezilya uyruklu bir kadının 8 spor ayakkabısının tabanında 1 kilo 770 gram kokan ele geçirildi.

2395438_cb471cea2e31d706b2da5c7a551130fa.jpgİHA'nın haberine göre olay, Adana Havalimanı Dış Hatlar bölümünde meydana geldi.

İddiaya göre, Brezilyalı Maria Dos Santos Cisto (41),8 çift spor ayakkabının tabanına gizlediği 1 kilo 770 gram kokaini uçak içi kabine sığacak büyüklükte bir valize koyduktan sonra Brezilya'dan aktarmalı olarak önce Katar'a daha sonra da Adana’ya uçak bileti aldı. Brezilya’dan uçağa binen kadın aktarmalı uçtuğu için önce Katar’a indi. Bu ülkede uçak değiştiren kurye kadın, daha sonra Adana uçağına bindi.

BU MEVSİMDE GELMEZLER!

Kente gelen Maria Dos Santos Cisto, kabin bagajını aldıktan sonra pasaport kontrol noktasına gitti. Kadının tavırlarından şüphelenen, bu mevsimde Adana'ya Brezilya'dan bir turistin gelmeyeceğini düşünen polis, narkotik ekiplerine haber verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının üst aramasını yaptıktan sonra valizini açınca 8 adet spor ayakkabı buldu. Ayakkabıların tabanının yeniden yapıştırıldığını gören polis tabanları açınca gizlenmiş kokainleri buldu.

2395438_68a006fc8fe6f82cc9643c50072c5b59.jpgSAVUNMASI ŞAŞIRTTI

Toplamda 1 kilo 770 gram kokain ele geçiren ekipler, kadını gözaltına aldı. Bir otelde rezervasyonu bulunan kurye kadın, “Çanta içinde sadece ayakkabı olduğunu zannediyordum. Adana’da onu birisine teslim edecektim. Başka bir bilgim yok. Ben Adana'ya fuhuş amaçlı geldim” dediği öğrenildi. Brezilyalı kadın ‘uluslararası uyuşturucu ticaretinden’ sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

 

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