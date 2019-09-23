Brezilyalı, polise saldırdı

Politis gazetesi, söz konusu şahsın pasaport kontrolünde, daha önce bir AB ülkesinde yasadışı ikamet suçu işlediğinin görüldüğünü ve bu sebepten ötürü Güney Kıbrıs’a girişinin yasak olduğunun kendisine bildirildiğini; bunun üzerine şahsın sinirlenerek saldırı, darp ve küfür eyleminde bulunduğunu yazdı.
Haberde, şahsın bagajlarında yapılan aramada da 8 gram hintkenevirine rastlandığı belirtilirken, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan şahıs aleyhinde 2 günlük tutukluluk emri verildiği kaydedildi.
BİR GECEDE 9 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN YAKALANDI
Öte yandan Alithia gazetesi de, Rum Narkotik Polisi’nin (İKAN) dün, Güney Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 9 kişiyi uyuşturucu suçundan tutukladığını yazdı.
Haberde, yakalananlardan kimisinin uyuşturucu tesiri altında araç kullanmaktan, kimisinin hintkeneviri fidesi yetiştirmekten, kimisinin de uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandığı kaydedildi.
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