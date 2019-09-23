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Brezilyalı, polise saldırdı

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28 yaşındaki bir Brezilyalı’nın önceki gün, Larnaka Havalimanı’nda muhacerette görev yapan polise saldırarak küfrettiği ve darp eyleminde bulunduğu bildirildi.
Brezilyalı, polise saldırdı

Politis gazetesi, söz konusu şahsın pasaport kontrolünde, daha önce bir AB ülkesinde yasadışı ikamet suçu işlediğinin görüldüğünü ve bu sebepten ötürü Güney Kıbrıs’a girişinin yasak olduğunun kendisine bildirildiğini; bunun üzerine şahsın sinirlenerek saldırı, darp ve küfür eyleminde bulunduğunu yazdı.

Haberde, şahsın bagajlarında yapılan aramada da 8 gram hintkenevirine rastlandığı belirtilirken, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan şahıs aleyhinde 2 günlük tutukluluk emri verildiği kaydedildi.

BİR GECEDE 9 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN YAKALANDI

Öte yandan Alithia gazetesi de, Rum Narkotik Polisi’nin (İKAN) dün, Güney Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 9 kişiyi uyuşturucu suçundan tutukladığını yazdı.
Haberde, yakalananlardan kimisinin uyuşturucu tesiri altında araç kullanmaktan, kimisinin hintkeneviri fidesi yetiştirmekten, kimisinin de uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandığı kaydedildi.

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