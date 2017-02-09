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Brezilya'nın güneydoğusunda şiddet olayları bastırılamıyor

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Brezilya'nın güneydoğusunda şiddet olayları bastırılamıyor
Brezilya'nın güneydoğusundaki Espirito Santo eyaletinin valisi Cesar Colnago, eyaletteki şiddet olaylarını bastırmak için hükümetten gelecek takviye birliklere ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Colnago, hükümetin göndermiş olduğu takviye bin askerin, şiddet olaylarını bastırmak için yeterli olmadığını ve daha fazla takviye birlik talep edeceklerini ifade etti.

Kamu Güvenliği Birimi Başkanı Andre Garcia da gazetecilere yaptığı açıklamada federal hükümetin gönderdiği takviye bin kişilik ilk birliğin, bölgede şiddet olaylarının azalmasına yardımcı olduğu ancak eyalete bin asker daha gönderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Eyaletteki polis yakınları, hafta sonundan bu yana polislerin karakollardan dışarı çıkmasına izin vermiyor. Polis yakınları, polislerin maaşlarının tekrar düzenlenmesini, yemek, gece mesaisi ve risk tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.

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