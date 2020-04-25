Brezilya'nın sağlık sisteminin koronavirüs yüzünden çökmesinden korkuluyor

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'nın sağlık sisteminin koronavirüs yüzünden çökme sınırına dayandığı aktarılıyor.
Guardian'ın haberine göre ülkedeki koronavirüs vakaları ve ölümleri, hastanelerin, morgların ve mezarlıkların kapasitesinin dolmasına neden olabilir.
54 bin koronavirüs vakasının görüldüğü ülkenin dünyanın yeni hastalık merkezlerinden birine dönüşmesinden korkuluyor.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınına dair daha katı önlemlerin alınması gerektiğini savunan Sağlık Bakanı Henrique Mandetta‘yı görevden almıştı.
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