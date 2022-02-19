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Brigitte Macron Hakkındaki ‘Erkek Olarak Doğdu’ İddiaları: Dava Haziranda Başlıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddialarını ortaya atanları dava etmişti. O dava haziran ayında görülmeye başlanacak...
Brigitte Macron Hakkındaki ‘Erkek Olarak Doğdu’ İddiaları: Dava Haziranda Başlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, erkek olarak doğduğuna ve adının Jean-Michel Trogneux olduğuna dair söylentiler geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

Fransa’nın First Lady’si Macron, transseksüel olduğunu iddia eden iki kadına dava açmıştı. Davanın ilk duruşmasının Paris'te 15 Haziran'da görüleceği açıklandı.

Hakkında dava açılan iki kadın, “özel yaşama ve kişisel temel haklara saygı” ilkesini ihlal etme suçlamasıyla yargılanacak.

Brigitte Macron, erkek kardeşi ve daha önceki evliliğinden üç çocuğu ile birlikte ortak dava açmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 68 yaşındaki eşinin erkek olarak doğduğuna dair tuhaf söylenti sosyal medya kısa sürede yayılmıştı. Macron, hakkındaki iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal işlem başlatmıştı.

France's Macron signals modest approach with 450 euro inauguration suit | Reuters.com

Mahremiyet ve temel kişilik haklarının ihlal edildiği ve imajının yasa dışı kullanıldığı iddiasıyla iki kişi hakkında dava açtı. Macron’un dava açtığı kadınlardan birinin bağımsız çalışan bir gazeteci olduğu bildirildi. Hakkında dava açılan diğer kadının ise kendisini”medyum” olarak tanıttığı bildirildi.

Fransa’da Macron’un cinsiyet değiştirerek kadın olduğu iddiaları gündemden uzun süre düşmemişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu iddialara ‘kanıt' olarak Brigitte Macron'un gençliğine ait az sayıda fotoğraf olmasını ve bu fotoğraflarda “boynunu gizleme” eğiliminde olmasını gösterdi. Bazı kullanıcılar da bu iddiaların komplo teorisi olduğunu öne sürdü.

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