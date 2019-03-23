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Britanya Başbakanı May'e istifa çağrısı: "Tarih belirlemek için görüşmeler başladı"

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"Bu durumu şimdi konuşmak zorundayız"
Britanya Başbakanı May'e istifa çağrısı: "Tarih belirlemek için görüşmeler başladı"

Muhafazakar Partili milletvekilleri ve üst düzey yöneticiler, Britanya Başbakanı Theresa May'e istifa etmesi için yaptığı baskıyı arttırdı. Üst düzey hükümet yetkililerine göre May'in ne zaman istifa edeceğini belirlemek için görüşmeler yapılmaya başlandı.

The Times'ın haberine göre May'e kabine desteğinin azalması ve Demokratik Birlik Partisi'nin destek vermemesi sebebiyle dün akşam başbakanlık konutunda istifa tarihiyle ilgili bir zaman çizelgesi belirlemek amacıyla bu görüşmeler yapıldı. Times'a konuşan bir başbakanlık yetkilisine göre May'in en yakın müttefikleri bile görevi bırakmak durumunda kalacağına inanıyor.

May'in yardımcılarından David Lidington, dün muhalefet partileriyle bir toplantı düzenledi. Bu, "Süreci Lidington kontrol etmeye başladı" şeklinde yorumlandı. Çalışma Bakanı Greg Clark, "Başbakanın çarşamba günü yaptığı açıklama pek de başarılı değildi" ifadelerini kullandı.

Brexit'i destekleyen Muhafazakar Partili Ben Bradley, Sky News'a verdiği röportajda May'in istifasının parti içinde sıkça konuşulduğunu dile getirdi. Bradley, "(May'in) İstifa etmek için bir tarih belirlemesi gerekecek. Bu durum son bir haftadaki neredeyse herkes tarafından dile getirildi. Bu durumu şimdi konuşmak zorundayız" dedi.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson ise partisinin ikinci bir referandum çağrısını yineledi. İkinci referandum isteyen Britanyalılar bugün Londra'da bir eylem düzenliyor.

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