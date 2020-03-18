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Britanya başbakanının 79 yaşındaki babası: Ben bara giderim

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Britanya başbakanının 79 yaşındaki babası: Ben bara giderim
Britanya başbakanının 79 yaşındaki babası: Ben bara giderim

Britanya Başbakanı Boris Johson’ın babası Stanley Johnson, oğlunun halka evde kalma, bar ve kafelere gitmeme çağrısının üzerinden 24 saat geçmemişken, “Elbette bara giderim” dedi.

Eski siyasetçi ve yazar Stanley Johnson ‘This Morning’ isimli TV programına katıldı. Baba Johnson sunuculardan birinin “Bu gece bara gidecek misiniz?” sorusuna “Elbette gideceğim” yanıtını verdi.

Bunun üzerine sunucu “Oğlunuz bu işe ne der, ‘Barlara gitmeyin’ dedi” sorusunu yöneltti. Johnson da “Hayır, gitmekten kaçının dedi ama bara gitmek zorunda kalırsam giderim” dedi.

Program sunucuları 79 yaşındaki Johnson’ın bu yanıtına ise “Bir insan niye bara gitmek zorunda olsun ki!” diye karşılık verdi. Johnson bar sahipleriyle ilgili bir şeyler mırıldansa da sunucuları tatmin edici bir yanıt veremedi.

Boris Johnson dün vatandaşlara, özellikle 70 yaş üzerindekilere tiyatro ve bar gibi toplu halde bulunulan yerlere gitmeme çağrısı yapmıştı.

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