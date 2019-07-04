Britanya, Cebelitarık’ta İran petrol tankerinin önünü kesti

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise ‘geminin durdurulmasını, ABD’nin Britanya’dan istediğini’ açıkladı.

The Guardian’ın haberine göre, Britanya, Suriye’ye ‘iki milyon varil petrol taşıdığını’ açıkladığı ‘Grace 1’ adlı süper petrol tankerinin önünün, Cebelitarık karasularının doğusunda Cebelitarık polisi ve 30 denizcinin katıldığı helikopter destekli bir operasyonla kesildiğini açıkladı. Geminin önünün kesilmesinden sonra 42 Britanya komandosunun gemiye indirildiği bildiriliyor.

İran, geminin ‘hukuk dışı biçimde ele geçirildiğini’ açıkladı ve Tahran’daki Britanya büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırarak açıklama istedi.

Cebelitarık’ın statüsü konusunda Britanya ile anlaşmazlık yaşayan İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise tankerin durdurulmasını, ‘ABD’nin Britanya’dan istediğini’ açıkladı.

Geminin 28 kişilik mürettabatının da Cebelitarık polisi tarafından sorgulandığı, mürettebatın çoğunun ise Hintli, bazılarının da Ukraynalı ve Pakistanlı olduğu bildiriliyor.

Cebelitarık Başbakanı Fabian Ricardo, ‘geminin Suriye’ye karşı Avrupa Birliği’nin (AB) uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği için durdurulduğunu’ açıkladı. Ricardo, “Geminin Suriye’nin Banyas limanındaki petrol rafinerisine yükünü boşaltacağına inanmak için yeterli nedenlerimiz var” dedi.

Geminin rotasını gösteren uluslararası güvenilir kayıtlardan ‘Lloyd’s List’e göre, gemi, İran’dan yola çıkmış ve Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’nu dolaşarak Cebelitarık Boğazı’ndan Akdeniz’e girmiş.

‘Lloyd’s List’ kayıtlarına göre, gemi, ‘karmaşık sahiplik zinciri’ne ait bir şirketin sahipliğinde görünüyor. söz konusu şirket, Rusya menşeli, Dubai merkezli, ‘Titan Shipping’ adlı bir şirket.