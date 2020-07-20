  • BIST 119.508
  • Altın 400,716
  • Dolar 6,8508
  • Euro 7,8335
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKANetflix'ten 'Türkiye' açıklaması...Çekilecek mi ?

Britanya ‘corona’ aşısından 90 milyon doz daha sipariş etti

» »
Britanya iki potansiyel corona virüsü aşısından toplam 90 milyon doz almak için anlaşma imzaladı.
Britanya ‘corona’ aşısından 90 milyon doz daha sipariş etti

Anlaşmaya göre Britanya, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıdan 30 milyon doz, Fransız şirket Valneva’nın ayrıca geliştirdiği aşıdan 60 milyon doz alacak. Aşının etkili ve uygun olduğu kanıtlanırsa Britanya 40 milyon doz daha alabilecek.

Anlaşmaların mali değeri yer açıklanmadı.

Britanya, daha önce AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ortaklığıyla 100 milyon doz potansiyel aşı geliştirmesi için anlaşma imzalamıştı.

Corona‘ya karşı henüz işe yarayan bir aşı bulunmuyor ve uzmanlar milyonlarca kişiye bulaşan ve 600 binden fazla insanın ölümüne yol açan salgının kontrol altına alınması için aşının gerekli olduğunu söylüyor.

Britanya, aynı zamanda aşı yapılması mümkün olmayan kişiler için antikor almak üzere AstraZeneca ile de anlaşma yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanların '120 bin kişi ölebilir' uyarısı yaptığı İngiltere'de maske zorunluluğu getirildi14 Temmuz 2020 Salı 18:52
  • Birleşik Krallık, yeni muhaceret sistemiyle dünyadaki en iyi ve en parlak yeteneklere kucak açacak"14 Temmuz 2020 Salı 10:55
  • Daily Telegraph: "İngiltere koronavirüse karşı aşı geliştiren AB programına katılmayacak"10 Temmuz 2020 Cuma 18:57
  • Uluslararası Af Örgütünden İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satış kararına tepki10 Temmuz 2020 Cuma 13:20
  • The Sun: “Kuzey Kıbrıs, Güney’den önce kapılarını İngilizlere açıyor”10 Temmuz 2020 Cuma 09:35
  • Çavuşoğlu Londra'da İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü: İngiltere, Brexit sonrası için arayış içinde09 Temmuz 2020 Perşembe 00:00
  • “İngiltere’den uçuşlar 16 Temmuz’dan itibaren başlayabilecek”08 Temmuz 2020 Çarşamba 23:15
  • İngiltere'de Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 44 Bin 220'ye Çıktı06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:00
  • İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bini aştı04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:48
  • İngiltere'de Covid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı03 Temmuz 2020 Cuma 09:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti