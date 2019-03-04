Britanya İşçi Partisi lideri Corbyn’e cami dışında yumurtalı saldırı

Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre 41 yaşındaki bir adam olaydan sonra saldırıyı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Yumurtayı attığından şüphelenilen kişi Kuzey Londra’daki bir karakolda tutuluyor. Yumurtanın Corbyn’e neden atıldığı henüz bilinmiyor.

CNN International’da yer alan habere göre Corbyn, “Camimi Ziyaret Et Günü” kapsamında Finsbury Park Camisi’ni ve Müslüman Yarım Kurumu’nu ziyaret ediyordu. Etkinliğin internet sitesine göre pazar günü Britanya genelinde 250 cami kapılarını “köprüler kurmak için her inançtan ve dini inancı olmayan insanlara” açtı.

Yumurtanın Corbyn’e neden atıldığı henüz bilinmiyor, ancak siyasetçi geçtiğimiz günlerde ikinci bir Brexit referandumunu desteklediğini açıklamıştı ve partisi içinde bazı kişiler tarafından Yahudi düşmanlığıyla suçlanmıştı.