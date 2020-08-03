Britanya, Kıbrıs Sorununa Destekte Bulunduğunu Açıkladı

Britanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bayan Wendy Morton, ülkesinin Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözümün bulunması amacıyla yapılan çalışmaları “güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor” dedi.

Britanya’daki Kıbrıslılar Federasyonu Başkanı Christos Karaolis’in ilgili mektubuna yanıt veren Bayan Morton, Britanya’nın Kıbrıs sorununa bulunacak olan çözümün “iki toplumlu iki bölgeli federasyon modelinde” olmasını desteklediğini belirtti.

Britanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bayan Morton, ülkesinin Kıbrıs sorunundaki müzakerelerde ilerleme sağlanması için tüm tarafların yapıcı bir şekilde sürece katılmalarını cesaretlendiğini ifade etti.