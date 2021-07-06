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Britanya Sağlık Bakanı: 16 Ağustos'tan Sonra İki Doz Aşılılar İçin Koronavirüslü Kişilerle Temas Sonrası Karantina Zorunluluğu Kalkıyor

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Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, 16 Ağustos'tan itibaren İngiltere'de iki doz aşı olan kişilerin pozitif biriyle temasa geçtikten sonra kendilerini izole etmek zorunda olmayacaklarını söyledi.
Britanya Sağlık Bakanı: 16 Ağustos'tan Sonra İki Doz Aşılılar İçin Koronavirüslü Kişilerle Temas Sonrası Karantina Zorunluluğu Kalkıyor

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, 16 Ağustos'tan itibaren İngiltere'de iki doz aşı olan kişilerin pozitif biriyle temasa geçtikten sonra kendilerini izole etmek zorunda olmayacaklarını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 19 Temmuz'dan sonra tam normalleşme sürecine girmeye hazırlanan Britanya'da Sağlık Bakanı, Covid-19 temaslılarıyla ilgili de bir karar aldı. Javid, 16 Ağustos'tan sonra iki doz aşı olanların ve 18 yaşının altındakilerin testi pozitif biriyle temas sonrası karantina zorunluluğu olmayacağını söyledi. 

Pozitif temas sonrası karantina zorunluluğunun kalkması için ikinci dozdan en az 10 gün geçmesi gerektiği belirtildi. 

Britanya Başbakanı Boris Johnson dün, 19 Temmuz'dan itibaren maske, sosyal mesafe gibi kuralların "tercihe bağlı" hâle geleceğini duyurdu. Britanya'da 19 Temmuz sonrası konaklama ve eğlence sektörü de Covid öncesi dönem gibi işleyecek. 

Britanya'da muhalefet ve bilim insanları, etkisini artıran Delta varyantına rağmen kısıtlamaların kaldırılmasının yanlış olduğunu savunuyor. 

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