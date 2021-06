Britanya Yüksek Komiseri Lillie, Alagadi’deki Kaplumbağaları Koruma Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Britanya Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Alagadi sahilinde bulunan kaplumbağa yumurtalama alanını ziyaret ederek, Birleşik Krallık’ın Exeter Üniversitesi’nden araştırmacılarının katkılarıyla yürütülen kaplumbağaları koruma çalışmalarını yerinde inceledi.

Britanya Yüksek Komiserliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Komiser Lillie pazartesi günü Alagadi sahilini ziyaret ederek, burada yeşil (Chelonia mydas) ve caretta-caretta (loggerhead) kaplumbağalarının korunması için sürdürülen “etkileyici” çalışmalara tanıklık etti. Lillie, Alagadi’de yetişkin kaplumbağaların yumurtalarını bırakma ve yuvaları kumla örtme anını izleme olanağını da buldu. Yüksek Komiser Lillie, Exeter Üniversitesi akademisyenleri ve SPOT ekibinden, Alagadi sahilinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi de aldı.

Kaplumbağaların Alagadi sahilinde bulunan doğal yaşam alanının korunması için Exeter Üniversitesi uzmanları, Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) gönüllüleri, üniversite ve kurumlar 1992’den beri çalışmalar yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, yıllar boyunca ekibin yeşil kaplumbağaların yuvalarını yüzde 162, caretta-caretta kaplumbağalarının yuvalarını ise yüzde 46 oranında artırmayı başardıkları kaydedildi.

LILLIE’NİN SÖZLERİ

Açıklamada, Britanya Yüksek Komiser Lillie’nin şu sözlerine de yer verildi:

“Doğa, Britanya’nın uluslararası çevre programının merkezinde yer alıyor. Kasım ayında Glasgow’da COP26 çevre konferansına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, deniz yaşamının ve dünyanın okyanuslarının korunmasının öncülüğünü yapıyoruz. Burada Alagadi sahilinde olmaktan ve Birleşik Krallık uzmanlarıyla, yerel gönüllülerin kaplumbağaların korunması için yaptıkları olağanüstü çalışmaları görmekten mutluluk duyuyorum. Harika ve hayati önemi olan bir iş yapıyorlar.’’

Exeter Üniversitesi ve SPOT araştırmacısı Robin Snape ise şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl kuzey Kıbrıs sahillerinde tüm zamanların rekoru olan 2 bin 400 yuva tespit edildi. Bu ilk resmi sayımın yapıldığı 1993’ten 4 kat daha fazlaydı. Her ne kadar yuva sayıları artıyor olsa da, her yıl binlerce kaplumbağa yanlışlıkla avlanmadan ötürü Kıbrıs genelindeki küçük balıkçılarda can veriyor. Kıbrıs Bycatch projesi kapsamında (Enalia Physis ve Birdlife Cyprus dayanışmasıyla gerçekleştirilen iki toplumlu bir proje) bu yanlışlıkla avlanmaları anlamak ve 2022’ye kadar azaltmak için çabalarımız sürdürüyoruz.’’

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin, hem yeşil başlı kaplumbağaları hem de caretta caretta’ları tehlikede ve risk altında olan türlerin bulunduğu kırmızı listede listelediğine işaret edilen açıklamada, “Bunun benzeri olan bir program, doğal alanların Kıbrıs genelinde korunmasının önemine binaen, Balıkçılık ve Deniz Araştırma Dairesi tarafından Akamas yarımadasında sürdürülüyor” denildi.