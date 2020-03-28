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Britanya'da 1 dolarlık Koronavirüs testi geliştirildi

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Britanya'da 1 dolarlık Koronavirüs testi geliştirildi.Test, denemeler başarılı olursa Haziran ayında piyasaya sürülebilir
Britanya'da 1 dolarlık Koronavirüs testi geliştirildi

Britanyalı bir şirket, 10 dakikada sonuç veren ve 1 dolara mal olan Koronavirüs antikor testinin prototiplerini onaylamak için denenmek üzere laboratuvarlara gönderdi. Test, onaylanırsa yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede çok önemli bir rol oynayabilir.

Reuters'ın aktardığına göre ilk hamilelik testini de geliştiren sağlık teknolojisi şirketi Mologic, denemeler başarılı olursa testi Haziran ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Şu anda kullanılan antijen testlerinin aksine antikor testleri, kişinin şu anda hasta olup olmadığını değil, daha önce Koronavirüs'ün sebep olduğu Covid-19'u geçirip geçirmediğini tespit ediyor.

Mologic, ürettikleri Kovid-19 tanı testinin denemelerine bu hafa Liverpool Tropik Eczacılık Okulu ve Sr. George's hastanesinde başlandığını duyurdu. Medikal teknoloji şirketi, global partnerlerinin de testi inceleyeceğini bildirdi.

Mologic'in medikal direktörü Joe Fitchett, amaçlarının ucuz, kolayca ulaşılabilen bir test olduğunu ifade etti.

Birçok ülkede test kit sayısı yetersiz kaldı.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 600 bine yaklaştı. Salgın nedeniyle 27 bin 364 kişi hayatını kaybetti.

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