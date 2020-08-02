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Britanya'da 50 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı gelebilir

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Britanya'da 50 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı gelebilir
Britanya'da 50 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı gelebilir

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının yeniden yükselmeye başlaması Britanya'yı endişelendirdi. The Times, Başbakan Boris Johnson'ın 50 yaş üstüne karantina getirecek bir hazırlık içinde olduğunu ileri sürdü.

İngiliz hükûmetine yakın kaynaklardan elde edildiği öne sürülen haberde, ikinci bir Koronavirüs dalgasının ülkeyi vurması ihtimaline karşı, Johnson yetkililerden 50 yaş ile 70 yaş arası kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanacağı bir senaryo üzerinde çalışması talimatını verdiği iddia edildi.

Katı kısıtlama senaryosunun olası ekonomik sonuçları

Hukûmetin üzerinde çalıştığı iddia edilen plan dahilinde, Koronavirüs'ün başkent Londra'da ve çevresinde hızla yükselmesi durumunda katı seyahat kısıtlamalarının da önü açılacak.

Başbakan Johnson'ın çarşamba günü Hazine Şansölyesi Rishi Sunak ile bir araya geldiği ve bu katı kısıtlama senaryosunun ekonomi üzerinde olası etkilerini değerlendirdiği ifade edildi.

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