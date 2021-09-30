Britanya’da benzin krizi: Ronaldo bile Bentley’sinin deposunu ‘fulleyemedi’

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun şoförü, ünlü yıldızın 220 bin sterlinlik (2,6 milyon lira) Bentley’sine benzin almak için yedi saat boyunca kuyrukta beklerken görüldü.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun şoförü, ünlü yıldızın 220 bin sterlinlik (2,6 milyon lira) Bentley’sine benzin almak için yedi saat boyunca kuyrukta beklerken görüldü.

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Britanya’da araç sahiplerinin panik alımlarının ardından büyük kentlerindeki akaryakıt istasyonlarının çoğunda akaryakıt kalmadı.

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından ülkede kamyon şoförü bulma konusunda sıkıntı yaşanırken, gıdadan yakıta kadar birçok sektörde tedarik sorunu yaşanıyor.

Dün Wilmslow’daki Shell benzin istasyonuna girdiği görülen Manchester United’ın yıldızının Bentley Flying Spur marka aracının şoförü 6 saat 40 dakika bekledikten sonra benzin alamayacağın anlayıp vazgeçti.

Sun’a konuşan bir kaynak “Ronaldo onca parasına rağmen kalan herkesle aynı gemide. Personeli bir tanker gelir umuduyla saatlerce bekledi ama sonunda gitmek zorunda kaldı” dedi.