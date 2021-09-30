  • BIST 1.397,100
  • Altın 496,58
  • Dolar 8,8700
  • Euro 10,2750
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Britanya’da benzin krizi: Ronaldo bile Bentley’sinin deposunu ‘fulleyemedi’

» »
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun şoförü, ünlü yıldızın 220 bin sterlinlik (2,6 milyon lira) Bentley’sine benzin almak için yedi saat boyunca kuyrukta beklerken görüldü.
Britanya’da benzin krizi: Ronaldo bile Bentley’sinin deposunu ‘fulleyemedi’

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun şoförü, ünlü yıldızın 220 bin sterlinlik (2,6 milyon lira) Bentley’sine benzin almak için yedi saat boyunca kuyrukta beklerken görüldü.

Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Britanya’da araç sahiplerinin panik alımlarının ardından büyük kentlerindeki akaryakıt istasyonlarının çoğunda akaryakıt kalmadı.

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından ülkede kamyon şoförü bulma konusunda sıkıntı yaşanırken, gıdadan yakıta kadar birçok sektörde tedarik sorunu yaşanıyor.

Dün Wilmslow’daki Shell benzin istasyonuna girdiği görülen Manchester United’ın yıldızının Bentley Flying Spur marka aracının şoförü 6 saat 40 dakika bekledikten sonra benzin alamayacağın anlayıp vazgeçti.

Sun’a konuşan bir kaynak “Ronaldo onca parasına rağmen kalan herkesle aynı gemide. Personeli bir tanker gelir umuduyla saatlerce bekledi ama sonunda gitmek zorunda kaldı” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere: Fransa'ya sinsilik yapmadık21 Eylül 2021 Salı 11:34
  • Kraliyet ailesinin 11. varisi doğdu: Prenses Beatrice anne oldu21 Eylül 2021 Salı 09:39
  • Boris Johnson, Jeff Bezos’ta daha fazla vergi ödemesini isteyecek20 Eylül 2021 Pazartesi 11:36
  • Evlerde bilgisayar, ceplerde hesap makinesi dönemini başlatan İngiliz mucit Sir Clive Sinclair kimdir?18 Eylül 2021 Cumartesi 20:03
  • Galler'de monarşi karşıtı kampanya: Prense ihtiyacımız yok17 Eylül 2021 Cuma 11:39
  • IŞİD'e sempati duyup Suriye'ye giden Şamima Begüm: Pişmanım, İngiltere'ye terörle mücadelede yardımcı olmak istiyorum16 Eylül 2021 Perşembe 13:08
  • İngiltere hükümetinin yeni kabinesi belli oldu16 Eylül 2021 Perşembe 11:02
  • Financial Times: Avrupa ve ekonomi Erdoğan üzerinde baskı oluşturdu15 Eylül 2021 Çarşamba 13:01
  • İngiltere'de analistlerden 'Türkiye kırmızı listeden çıkmalı' çağrısı15 Eylül 2021 Çarşamba 12:49
  • İngiltere’de coronaya karşı “B planı” hazırladı15 Eylül 2021 Çarşamba 09:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti