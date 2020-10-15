Britanya'da gizli polisler şüphelilerle seks yapabilecek: "Olabildiğince kısa tutulmalı..."

Britanya'da gizli görev yapan polislerin mecbur kaldıkları durumlarda şüphelilerle seks yapmasına izin verilmesine karar verildi.

Yeni polis yönetmeliğine göre gizli görevdeki polisler, şüpheliyle seks yapmamaları durumunda gerçek kimliklerinin ortaya çıkacağına inanıyorsa şüpheliyle birlikte olabilecek.

Yeni kurallara göre gizli polislerin olası tehlikeleri önlemek için cinsel ilişki süresini olabildiğince kısa tutması gerekiyor. Ayrıca memurlardan şüpheliyle birlikte olurlarsa hemen üstlerine bildirmeleri emri verildi.

2015'te Metropolitan Polisi, 7 kadının gizli görevdeki polisler tarafından kandırılarak "istismarcı ve manipülatif" uzun süreli ilişkilerde kaldıklarını söylemiş ve dava açmıştı. Dava sonucunda polis tazminat ödedi ve özür yayımladı. Yeni düzenlemenin ardından bu olay gündeme geldi.

Gizli operasyonun başındaki memurların da gizli polislere cinsel ilişkiye girip girmemelerine izin verme yetkisi olacak.

Düzenlemeler, gizli polislerin seksi bir taktik olarak kullanmaması gerektiğini ifade ediyor.