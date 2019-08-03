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Britanya'da Muhafazakar Parti'nin meclis çoğunluğu tek koltuğa indi: "Vekiller Johnson'ı parti değiştirmekle tehdit ediyor"

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Britanya'da Theresa May'in istifasının ardından geçen haftalarda Muhafazakar Parti genel başkanlığına seçilen ve iktidardaki partinin lideri olduğu için Kraliçe II. Elizabeth tarafından başbakanlığa atanan Boris Johnson büyük bir kriz ile karşı karşıya.
Britanya'da Muhafazakar Parti'nin meclis çoğunluğu tek koltuğa indi: "Vekiller Johnson'ı parti değiştirmekle tehdit ediyor"

Britanya'da Theresa May'in istifasının ardından geçen haftalarda Muhafazakar Parti genel başkanlığına seçilen ve iktidardaki partinin lideri olduğu için Kraliçe II. Elizabeth tarafından başbakanlığa atanan Boris Johnson büyük bir kriz ile karşı karşıya. 

Liberal Demokrat aday Jane Dodds'un Galler'deki ara seçimleri kazanmasıyla Avam Kamarası'ndaki çoğunluğu tek koltuğa inen Muhafazakar Parti'nin üyeleri sonuçlara farklı tepkiler verdi.

The Guardian'ın haberine göre Muhafazakar Parti'nin yönetiminden memnun olmayan bazı parlamento üyeleri yeni hükümetin Brexit planını bozma amacıyla Johnson'ı başka bir partiye geçip iktidar partisinin çoğunluğunu kaybetmesine sebep olmakla tehdit etti. 

The Guardian'a konuşan ve ikinci bir Brexit referandumunu destekleyen bir Muhafazakar Partili parlamento üyesi ciddi anlamda Liberal Demokrat Parti'ye geçmeyi düşündüğünü ifade etti. Eski adalet bakanı Dr. Phillip Lee de podcastında partiden ayrılmaya düşündüğünü açıkladı.

Bir grup Muhafazakar Partilinin de Galler'deki hezimeti Theresa May'in "kötü" aday seçimine bağladığı öğrenildi.

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