Britanya’da Obez Kişilere Kilo Vermesi İçin Aşı Uygulanmaya Başlayabilir

Britanya’da aşırı kilolu kişilere kilo vermesine yardımcı olması için haftalık aşı uygulaması seçeneği gündemde.

Wegovy marka Semaglutid isimli ilacın, tokluk hissi yaratarak insanların daha az yemesini sağladığı belirtildi. Deneylerde sağlıklı bir diyet ve egzersizle birleştirildiğinde obez kişilerde vücut ağırlıklarının yüzde 10’u kadar, ortalama 13 kilo verdikleri görüldü.

Britanya’da Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne bağlı danışma organı Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü (NICE), aşının sağlık hizmeti olarak sunulmasını uygun buldu.

Tedavinin bir uzman tarafından fazla kiloya bağlı en az bir sağlık sorunu bulunan yetişkinlere, en fazla iki yıl boyunca uygulanması önerildi.

Britanya’da her dört yetişkinden biri obeziteye bağlı sağlık sorunları yaşıyor.