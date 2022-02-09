  • BIST 2.042,85
  • Altın 790.77983
  • Dolar 13.5339
  • Euro 15.4583
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Britanya’da Obez Kişilere Kilo Vermesi İçin Aşı Uygulanmaya Başlayabilir

» »
Britanya’da Obez Kişilere Kilo Vermesi İçin Aşı Uygulanmaya Başlayabilir
Britanya’da Obez Kişilere Kilo Vermesi İçin Aşı Uygulanmaya Başlayabilir

Britanya’da aşırı kilolu kişilere kilo vermesine yardımcı olması için haftalık aşı uygulaması seçeneği gündemde.

Wegovy marka Semaglutid isimli ilacın, tokluk hissi yaratarak insanların daha az yemesini sağladığı belirtildi. Deneylerde sağlıklı bir diyet ve egzersizle birleştirildiğinde obez kişilerde vücut ağırlıklarının yüzde 10’u kadar, ortalama 13 kilo verdikleri görüldü.

Britanya’da Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne bağlı danışma organı Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü (NICE), aşının sağlık hizmeti olarak sunulmasını uygun buldu.

Tedavinin bir uzman tarafından fazla kiloya bağlı en az bir sağlık sorunu bulunan yetişkinlere, en fazla iki yıl boyunca uygulanması önerildi.

Britanya’da her dört yetişkinden biri obeziteye bağlı sağlık sorunları yaşıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tam Tahıllı Besinler Sigarayı Bıraktırıyor!09 Şubat 2022 Çarşamba 23:06
  • DSÖ: Dünya Genelinde Vaka Sayısı Yüzde 17 Azaldı09 Şubat 2022 Çarşamba 22:57
  • Bill Gates'ten Korkutan Uyarı: Koronavirüs Pandemisi Son Değil09 Şubat 2022 Çarşamba 22:26
  • Uzmanlar Uyardı: Enerji İçecekleri Baş Ağrısını Tetikliyor09 Şubat 2022 Çarşamba 21:14
  • Her Yıl 20 Bin Pasif İçici Sigaradan Hayatını Kaybediyor09 Şubat 2022 Çarşamba 20:02
  • Sağlık Bakanı Pilli'den Aşı Çağrısı09 Şubat 2022 Çarşamba 18:13
  • Parmak emme, tırnak yemek kaygının belirtisi…09 Şubat 2022 Çarşamba 16:53
  • DSÖ: Zengin ülkeler Covid-19 ile mücadele kampanyasına 16 milyar dolar vermeli09 Şubat 2022 Çarşamba 14:05
  • DSÖ’den korkutan varyant açıklaması: 'Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek'09 Şubat 2022 Çarşamba 13:11
  • Ceyhun Birinci Corona'ya yakalandı!09 Şubat 2022 Çarşamba 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti