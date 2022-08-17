Britanya’da yıllık enflasyon yüzde 10,1’le son 40 yılın zirvesinde

Britanya’da tüketici fiyatları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı. Bu oran, haziranda yüzde 9,4’tü.

Britanya’da merkez bankası (Bank of England/BoE), uzun süreli bir resesyonun yaklaştığı uyarısına rağmen yüksek enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en sert faiz artırımına gitmişti. Faizler, yüzde 1,25’ten 1,75’e yükseltilmişti.

Bugün açıklanan verilere göre de, yıllık enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 oldu. Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 9,8 olmasını bekliyordu. Bu oran son 40 yılın en yüksek oranı.

Britanya’da başbakan Boris Johnson’ın istifa etmesinden sonra genel başkanlık seçimine giden Muhafazakar Parti’de de adayların en çok üzerinde durduğu konulardan biri hayat pahalılığı ve vergiler.