Britanya’daki saraydan 1 milyon sterlin'lik altın tuvalet çalındı

Britanya’nın Oxfordshire bölgesinde, Marlborough Dükü’nün yaşadığı, eski başbakan Winston Churchill’in doğduğu Blenheim Sarayı’nda ‘sergilenen’ 18 ayar som altın kullanılarak tasarlanan tuvalet çalındı.

Sabaha karşı saraya giren bir grup hırsız İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın imzasını taşıyan ‘America’ adlı eseri çaldı. 1 milyon sterlin (7.11 milyon lira) değer biçilen eserin sarayda 12 Eylül’de açılan Cattelan sergisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Sarayı gezen ziyaretçilerin kullanmasına izin verilen altın tuvaletin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatan polis 66 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, altın tuvaletin izinin henüz bulunamadığı, soygunun borular kesilerek yapıldığı için sarayın belirli kısmını su bastığı belirtildi.

Soygun sırasında en az iki araç kullanıldığı vurgulanan açıklamaya göre saray geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı