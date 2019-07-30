Britanyalı aktivist 6 bin 863 kilometre pedal çevirdi; plajlardan 3.4 ton plastik topladı

6 bin 863 kilometre yol kat eden Matthews, gittiği her kentin, kasabanın sahilini plastikten arındırmaya çalıştığını belirterek şöyle devam etti: “Topladıklarım sadece yüzeyde, görünür yerlerde olanlar. O kadar fazla plastik var ki inanamadım ve çok üzüldüm. Sorunla mücadele için atılan adımlar ise beni sevindirdi.”

79 plajdaki ‘plastik toplama’ işlemi için toplam 316 saat pedal çevirdiğini anlatan çevre aktivistine 1960 gönüllü yardım etti. Toplanan plastikler arasında şişeden balık ağına, kutudan kabloya çok sayıda farklı ürün olduğunu belirten Matthews, “85 gün süresince tepelere tırmandım, yokuşlardan aşağı indim. Şiddetli rüzgar, yağmur ve güneşin zorladığı anlar oldu ama sonuca baktığımda değdi” dedi.

Pazar günü turunu sonlandıran Matthews, uluslararası kuruluşların kendisiyle temas kurduğunu ve gelecekte onlarla işbirliği yaparak projenin daha geniş kapsamlılarını hayata geçirmek istediğini söyledi.