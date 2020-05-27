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Britanyalı askerin 1940’ta cepheden yazdığı mektup 80 yıl sonra ailesine ulaştı

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Britanyalı bir askerin, 2’nci Dünya Savaşı sırasında cepheden yazdığı bir mektup ailesine 80 yıl sonra ulaştı.
Britanyalı askerin 1940’ta cepheden yazdığı mektup 80 yıl sonra ailesine ulaştı

Müttefikler ve Almanya’nın, Fransa’da, 1940 yılında çarpıştığı Dunkirk Muharebesi sırasında hayatını kaybeden Harry Cole, ölmeden kısa süre önce annesine mektup yazdı. Bu mektubu başka mektuplarla bulan bir Alman asker, onları yıllarca evinin tavan arasında sakladıktan sonra 1968’de Britanya Büyükelçiliği’ne teslim etti. Büyükelçilik tarafından Suffolk’taki askeri müzeye teslim edilen mektuplar sahiplerine ulaştırılamadı.

Suffolk’ta doğup büyüyen Cole’un erkek kardeşleri Derek ve Clemmie Cole yıllar sonra bulundu ve mektup teslim edildi. Ailenin izini Suffolk Belediyesi’nin arşivinde çalışan Heidi Hughes buldu. Clemmie Cole ile aynı yerde, Hasketon adlı köyde yaşayan Hughes mektubun teslim edilmesine aracı olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

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87 yaşındaki Clemmie Cole ise “Bunca yıl sonra ağabeyimizin mektubunu almak bizi çok duygulandırdı. Alır almaz Derek’e de haber verdim. Birlikte defalarca okuduk” dedi.

Cole mektupta şu ifadelere yer vermişti: “Sevgili anne, baba ve kardeşlerim… Hepinizin iyi olduğunu umut ediyorum. Bu görev bitince tekrar barış ve huzur içinde bir araya gelebileceğimizi umut ediyorum. Benden kart veya mektup gelmesini uzun süre beklemek zorunda kalırsanz üzülmeyin. Gecikmeler oluyor.”

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