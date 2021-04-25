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Britanya’nın yarısı en az bir doz aşı oldu

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Sağlık Bakanlığı’ndan paylaşılan resmi verilere göre, Birleşik Krallık'ta toplam 33,51 milyon kişinin bir doz aşı olduğu belirtildi.
Britanya’nın yarısı en az bir doz aşı oldu

8 Aralık 2020’de BioNTech / Pfizer corona virüs aşısıyla birlikte pandemiyle mücadelesine başlayan İngiltere’de Sağlık bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık nüfusunun yarısından fazlasının en az bir doz aşı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan paylaşılan resmi verilere göre, Birleşik Krallık'ta toplam 33,51 milyon kişinin bir doz aşı olduğu belirtildi.

12 milyondan fazla kişinin ise iki doz aşı olduğu bildirilen veriler hakkında konuşan Sağlık bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık nüfusunun yarısından fazlasının en az bir doz aşı olduğunu ve bunun bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

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