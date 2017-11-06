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British Council 34. Eğitim Fuarı, 16 Kasım Perşembe günü…

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British Council 34. Eğitim Fuarı, 16 Kasım Perşembe günü…
British Council 34. Eğitim Fuarı, 16 Kasım Perşembe günü Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirilecek. 

British Council tarafından yapılan açıklamaya göre, yirmiden fazla üniversite temsilcisinin yer alacağı fuarın amacı, Birleşik Krallıkta lisans veya lisans üstü üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler ve velilerine, bölümler,  finansal destek ve ödeme planları konularında bilgi sağlama.

Etkinliğe katılacak ziyaretçiler en çok talep gören bölümlerle ilgili, konusunda uzman konuşmacılar tarafından yapılacak sunumlardan faydalanma fırsatını yakalayacak ve öğrenciler üniversite başvuru formlarını doldurma konusunda British Council danışmanlarından destek alabilecek.

Aynı zamanda her bölüm için gerekli tüm sınavlar hakkında ve konaklama olanakları ile ilgili bilgi alınabilecek.
Unite Students ve IELTS’in katkılarıyla organize edilen fuar, 16:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve katılım ücretsiz olacak.

Fuar kayıt sırasındaki bekleme süresini kısaltmak için, katılımcılar fuar öncesinde www.britishcouncil.com.cy/events web sitesine kayıt yaptırabilirler; önceden kayıt yaptıranlar arasından yapılacak çekilişle, katılımcılar sürpriz hediyeler kazanma şansını yakalayacak.
Daha detaylı bilgi +357 22585000 numaralı telefon veya www.britishcouncil.com.cy/events adresinden elde edilebilir.

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