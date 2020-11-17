British Council Kıbrıs'taki 80. yılını Dijital Kütüphane ile kutluyor

British Council, Kıbrıs'taki ilk Britanya Enstitülerinin kurulduğu 1940 yılından beri, Kıbrıs'ta daha çok Britanya yükseköğretim fuarları, düzenlediği sınavlar, öğretmen eğitimleri ve kütüphanesiyle hatırlanıyor.

British Council bu yıl Dijital Kütüphanesini adaya getirerek Kıbrıs'taki 80. yıldönümünü kutluyor. British Council, Kıbrıs'taki ilk Britanya Enstitülerinin kurulduğu 1940 yılından beri, Kıbrıs'ta daha çok Britanya yükseköğretim fuarları, düzenlediği sınavlar, öğretmen eğitimleri ve kütüphanesiyle hatırlanıyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "her zaman olduğu gibi dünya değişmeye devam ediyor ve 2020 bize dijital teknolojinin değerini öğretti. Biz de bu yönde ilerliyoruz ve hizmetlerimizi dijital bir dünyada, Birleşik Krallık ile başka ülkelerdeki insanlar arasında sanat ve kültür, eğitim ve İngiliz dili aracılığıyla bağlantılar kurarak, anlayış ve güven tesis ederek sunmaya devam ediyoruz" diye konuşan British Council direktörü Angela Hennelly sözlerine şu şekilde devam etti: "Kütüphaneyi yeniden kuruyoruz ama bunu dijital olarak yapıyoruz".

British Council dijital kütüphanesi, akademik ve akademik olmayan, çok geniş bir e-kitap, sesli kitap, dergi ve gazete, program, belgesel ve piyes, çizgi roman ve roman koleksiyonuna sahiptir.

British Council Dijital Kütüphanesi ve nasıl kaydolacağınız hakkında daha fazla bilgi için https://www.britishcouncil.com.cy/programmes/digital-library adresi ziyaret edilebilir. Lha

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British Council Hakkında

British Council Birleşik Krallık'ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatları için çalışan uluslararası örgütüdür. Sanat ve kültür, eğitim ve İngiliz dili aracılığıyla Birleşik Krallık ile diğer ülke halkları arasında bağlar kuruyor, anlayışı geliştiriyor ve güven tesis ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 80 milyondan fazla kişiye doğrudan ve toplamda online görüşmeler, görsel ve yazılı yayınlarla 791 milyon kişiye ulaştık. 1934 yılında kurulan British Council, Kraliyet Fermanı'yla yönetilen bir Birleşik Krallık hayır kurumu ve bir Birleşik Krallık kamu kuruluşudur. British Council Birleşik Krallık hükümetinden yüzde 15 bir çekirdek fon almaktadır.