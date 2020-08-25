  • BIST 1.110
  • Altın 457,414
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7147
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1922 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

British Museum, Köle Tüccarı Kurucusunun Büstünü Kaldırdı

» »
British Museum, sömürgecilik dönemiyle bağlantısını ön plana çıkarmamak için kurucularından birinin büstünü kaldırma kararı aldı.
British Museum, Köle Tüccarı Kurucusunun Büstünü Kaldırdı

British Museum, sömürgecilik dönemiyle bağlantısını ön plana çıkarmamak için kurucularından birinin büstünü kaldırma kararı aldı.

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, İrlanda doğumlu köle taciri ve koleksiyoncu Sir Hans Sloane'nin British Museum'daki büstü kaldırıldı.

Gazeteye konuşan Müze Müdürü Hartwig Fischer, büstün İngiliz İmparatorluğu dönemine ilişkin eserlerin yanındaki bir dolaba yerleştirildiğini kaydetti.

Gerçeğe bağlılığın, tarih söz konusu olduğunda kesinlikle çok büyük önem arz ettiğini belirten Fischer, "Hans Sloane'yle ilgili durum ve kölelikle olan ilişkisi bu konuda çok önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

SÖMÜRGE DÖNEMİNDE TOPLANAN ESERLERLE MÜZELER KURULDU

Sir Hans Sloane (1660-1753), Jamaika'da kölelerin zorla çalıştırıldığı şeker plantasyonlarının varisi Elizabeth Langley Rose ile evli bir İrlandalı köle taciriydi.

Sloane'nin, İngiliz İmparatorluğu'nun dört bir yanından topladığı 70 binden fazla eser ve parçadan oluşan koleksiyonla, British Museum, Britanya Kütüphanesi ve Doğal Tarih Müzesi'nin temellerinin atıldığına inanılıyor.

İngiltere ve İrlanda'da aralarında Londra'daki Sloane Meydanı'nın da olduğu birçok sokak ve yer halen Hans Sloane'nin adını taşıyor.

İNGİLTERE'DE HEYKELLER HEDEFTE

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere'de de gösteriler düzenlenmeye başlamıştı. Bu gösteriler sırasında haziran ayında, köle tüccarı Edward Colston'un Bristol kentindeki heykeli yıkılarak denize atılmıştı.

Daha sonra başka bir köle tüccarı olan Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli, belediye konseyinin kararıyla kaldırılmıştı.

Ayrıca Başbakan Winston Churchill'in Londra'da Parlamento Meydanı'nda bulunan heykelinin kaidesine "Bir ırkçıydı" yazılmıştı.

Irkçılıkla suçlanan Cecil Rhodes'in Oxford Üniversitesi'ndeki heykelinin kaldırılmasıyla ilgili kampanya ise halen devam ediyor. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de Kovid-19 Salgınıyla Depresyon Vakaları 2 Kat Arttı19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:48
  • İngiltere'de Koronavirüs Nedeniyle Depresyona Girenlerin Sayısı İkiye Katlandı19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:02
  • Brexit görüşmeleri yeniden başlıyor, anlaşmak için 7 haftaları var18 Ağustos 2020 Salı 12:50
  • Vectaerovenator inopinatus: İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:39
  • İngiltere ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 20,4 küçülerek 11 yıldır ilk kez resesyona girdi12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:19
  • İngiltere ekonomisinde rekor küçülme12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:04
  • Londra belediye başkanı Khan: "Londra'da binlerce kişi kirasını ödeyemediği için evsiz kalabilir"12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:20
  • Brexit'ten Sonra Diğer AB Ülkelerine Göç Eden İngilizlerin Sayısı Yüzde 30 Arttı06 Ağustos 2020 Perşembe 09:10
  • İngiltere'de bilerek öksüren futbolcu kart görecek04 Ağustos 2020 Salı 18:09
  • İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının Mektubu04 Ağustos 2020 Salı 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti