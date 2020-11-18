Brıtısh Resıdents Socıety’den Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyon’na Ziyaret

British ResidentsSociety (İngiliz Sakinleri Derneği) Başkanı Peter Wilkins, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sorumlusu JulianMawdesley, Hükümetle İlişkiler Sorumlusu Mike Diplock’tan oluşan heyet, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nu ziyaret etti.

British ResidentsSociety (İngiliz Sakinleri Derneği) Başkanı Peter Wilkins, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sorumlusu JulianMawdesley, Hükümetle İlişkiler Sorumlusu Mike Diplock’tan oluşan heyet, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nu ziyaret etti.

Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Emin’in de hazır bulunduğu toplantıda, British ResidentsSociety heyetine Komisyonun çalışmaları, verdiği hizmetler, sunduğu destek çalışmaları ve ülkedeki yasal mevzuat konusunda bilgiler aktarıldı.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan İngiliz vatandaşlarının, toplumsal duyarlılıklarının çok yüksek olduğunu, düzenledikleri etkinliklerle bir çok alanda yardımlarda bulunduklarına işaret ederek, böylesi duyarlı bir topluluğu temsil eden British ResidentsSociety heyetini Komisyonda görmekten büyük gurur duyduklarını vurguladı.

Komisyon olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan çalıştıklarını, uyuşturucu sorunu ve bağımlılıkların da din dil ırk tanımadığına işaret eden Karaokçu,MediFoundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile işbirliğinde, KKTC’de yaşayan ve bağımlılık sorunu olan İngiliz vatandaşlarına tedavi ve rehabilitasyon desteği yanında, ülkedeki mevcut yasal durum, bağımlılıklarla ilgili bilgilendirme toplantı ve seminerleri düzenleyebileceklerini söyledi.

PETER WİLKİNS

British ResidentsSocietyBaşkanı Peter Wilkins ise, çok yararlı ve bilgilendirici bir toplantı olduğuna işaret ederek, kendilerine bu konuda öncülük eden Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş ve ekibine teşekkür etti.

Bağımlılıklarla ilgili olarak ülkede verilen hizmetler, mevcut yasalar ve önleme çalışmaları konusunda Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu ve uzmanlarından çok yararlı bilgiler aldıklarına işaret eden Başkan Peter Wilkins, bunları duymaktan ve görmekten çok mutlu olduklarını kaydetti.

İSMET MEDİ KOLDAŞ

Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş ise Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Başkan Hasan Karaokçu önderliğinde toplum yararına çok ciddi çalışmalar ve güzel işlere imza attığını söyledi.

Dernek olarak kuruldukları günden bu yanan Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğine büyük özen gösterdiklerini, birlikte yararlı adımlar atmaya başladıklarını anlatan İsmet Medi Koldaş, önümüzdeki süreçte bu işbirliğini daha da geliştirerek büyük projelere imza atma kararlılığında olduklarını vurguladı.

Toplantı sonunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan İngiliz vatandaşlarına yönelik olarak bilgilendirme ve eğitim seminerlerinin yapılması, bağımlılık sıkıntısı yaşayanlara tedavi ve rehabilitasyon desteği verilesi, ayrıca birlikte farkındalık çalışmaları yapılması konusunda mutabık kalındı.