Britney Spears, çıplak pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde

Yıllarca süren vasilikten mahkemede mücadele ederek kurtulup özgürlüğüne kavuşan Britney Spears, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Zaman zaman ailesine, özellikle de kız kardeşine sert sözleriyle dikkat çeken Spears bu defa da verdiği pozlarla gündeme geldi.

Yakın zamanda hamile olduğunu açıklayan Spears, köpeği Swayer’ı kucağına alıp çıplak poz verdi. Ünlü şarkıcı, fotoğrafların sonuna da “Birini seviyorsanız, onu serbest bırakın. Birinden nefret ediyorsanız, onu serbest bırak. Temelde herkesi serbest bırakın ve bir köpek alın. İnsanlar aptal” yazan bir fotoğraf ekledi.

Spears, 14 yıl sonra Kasım 2021’de vasiliği sona erdiğinden beri zaman zaman tatillerinden ve banyosundan çıplak fotoğraflar yayınlıyor. Daha önce bir kareye, “Özgür kadın enerjisi hiç bu kadar iyi hissettirmemişti” yazmıştı.

“EVET, BEN ZARAR GÖRDÜM”

40 yaşındaki Spears, babası ve annesi de dahil olmak üzere ailesini, onu uzun süre vasilik altında tuttukları için hedef alıyor. Ünlü isim daha önce de “Adalet istiyorum ve bana zarar verenlere bir şey yapılıncaya kadar durmayacağım… ve EVET ben zarar gördüm !!!!” diye yazmıştı.

Nişanlısı Sam Asghari ile bir bebek bekleyen Spears, Haziran 2021’deki bir ifadesinde, vasilik sürecinde iradesi dışında doğum kontrolü almaya zorlandığını da iddia etmişti:

“Bir bebek daha doğurmak için doğum kontrolünü bırakmak istedim ama bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü çocuk sahibi olmamı istemiyorlar. Yalnız hissetmekten bıktım. Bir çocuğa, bir aileye, bunlardan herhangi birine ve daha fazlasına sahip olmayı, herkesle aynı haklara sahip olmayı hak ediyorum. Bir hayat yaşamayı hak ediyorum.”