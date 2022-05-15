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Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik

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ABD’li şarkıcı Britney Spears (40) düşük yaptığını açıkladı.
Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
Fotoğraf: Reuters

Geçen ay nişanlısı Sam Ashgari’yle bebek beklediklerini duyuran Spears, üzücü haberi Instagram’daki takipçileriyle paylaştı: ”Mucize bebeğimizi kaybettik.”

 

Babası Jamie Spears​’ın ‘akıl sağlığı konusundaki kaygıları’ gerekçe göstererek elde ettiği, kendisi üzerindeki 13 yıllık vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanan Spears, bebek müjdesi verdiğinde spor eğitmeni Ashgari’yle aile kurmak istediğini açıklamıştı.

Bebeği düşürdüğünü paylaşırken, ‘bunun her ebeveyn için yıkıcı bir durum’ olduğunu belirten ABD’li şarkıcı, ”Bebeği hamileliğin erken döneminde kaybettik. Belki haberi biraz daha geç paylaşsak daha doğru olurdu ama ikimiz de çok heyecanlı ve mutluyduk. O nedenle sevenlerimizle paylaştık. Şimdi de güçlü durup ailemizi genişletmek için çabalamaya devam edeceğiz” dedi.

Spears’in ABD’li şarkıcı ve dansçı Kevin Federline’la evliliğinden iki oğlu var.

 
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