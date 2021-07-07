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Britney Spears'a Mahkemenin Atadığı Avukat İstifa Etti

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Babasının vasilikten çıkarılması için mücadele veren şarkıcı Britney Spears’ın mahkeme tarafından atanan avukatı, istifa etme kararı aldı. Spears, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor.
Britney Spears'a Mahkemenin Atadığı Avukat İstifa Etti

Babasının vasilikten çıkarılması için mücadele veren şarkıcı Britney Spears’ın mahkeme tarafından atanan avukatı, istifa etme kararı aldı. Spears, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Spears’ın mahkemede ifade vermesinin ve “hayatının kontrolünü geri istemesinin” ardından mahkemenin atadığı avukat Samuel D Ingham, istifa etme kararı aldı.

Mahkemeye dilekçe veren avukat, istifa etmesiyle mahkemenin Spears’a bir avukat daha atayacağını söyledi.

Britney Spears’ın kendi avukatını seçebilmesi gerektiği yönünde ifade vermesine rağmen vasilik durumıuu bunu engelliyor. Vasilik durumunda Spears’ın varlıklarından mahkemenin atadığı avukata, karşı tarafın avukatlarına da ödeme yapılıyor.

Ingham, Spears’ın davasından 3 milyon dolar kazandı.

Spears, geçen hafta mahkemede ifade verdiğinde vasiliği sonlandırmak için bir dilekçe verebileceğini “bilmediğini” söylemişti. Spears’ın avukatının bu konuda eksik bilgi verdiğine ilişkin sour işaretleri oluşmuştu. Ingham’ın son yıllarda Spears’ın isteklerine rağmen resmi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilmişti.

Şarkıcı Britney Spears, geçen hafta ilk kez mahkemede ifade vererek, bütün hayatının babası tarafından kontrolünde olduğunu, babası zoruyla ilaç kullanmak zorunda kaldığını söylemişti. Spears ilk defa "Hayatımın kontrolünü geri istiyorum" demişti. Spears'ın avukatlarının vasiliğin sonlanması için verdiği son dilekçe de reddedilmişti. 

Britney Spears, 2007'de geçirdiği ruhsal sorunların ardından tedavi görmüştü. Babası James Spears, 13 yıldır şarkıcının vasisi konumunda hayatının kontrolünü elinde tutuyor. 

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