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Britney Spears’ın Çıplak Pozları Sosyal Medyada Olay Oldu

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Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari'ye tropik ada kaçamağında seksi pozlar verdi. Instagram'da yaklaşık 40 milyon takipçisi olan Spears, fotoğrafları profilinden paylaştı.
Britney Spears’ın Çıplak Pozları Sosyal Medyada Olay Oldu

Geçtiğimiz aylarda babasının vasiliğinin sonlanmasıyla yıllar sonra özgürlüğüne kavuşan Spears, nişanlısıyla gittiği tatilden fotoğraflar ve video paylaştı.

Spears’ın çıplak pozlarına yayınladığı videoda ise Chris Isaak’ın 1989 hiti “Wicked Game”in melodisi eşlik ediyor. Spears’ın paylaşımlarından önce de nişanlısı Sam Asghari de Instagram üzerinden bir sonsuzluk havuzuna dalarken bir yandan da Spears’ı öptüğü bir video paylaşmıştı.

Spears, Asghari’yi 4 Mart’ta 28. doğum gününü kutlamak için tatile götürdüğünü açıklamıştı: “Harika nişanlım için doğum günü kutlamaları başlasın… Onu çok seviyorum !!! Kahramanım … akıl hocam … mutluluğum … aşkım !!!”

Spears ve Asghari 2016 yılından beri birlikteler.

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