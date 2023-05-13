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Britney Spears’ın eşi dedikodulara son noktayı koydu

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ABD'li eski pop yıldızı Britney Spears ve 2022 yılında evlendiği eşi Sam Asghari haklarında çıkan ayrılık dedikodularına mutluluk pozları verdikleri bir videoyla yanıt verdiler.
Britney Spears’ın eşi dedikodulara son noktayı koydu

İranlı-Amerikalı model ve spor eğitmeni Sam Asghari (29), geçtiğimiz sene evlendiği Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears (41) ile güneşli bir günde, arkalarında okyanus varken gülümsedikleri bir video paylaştı.

Instagram’da paylaştığı gönderisine “Kadınımla yürüyüş” diye yazan Asghari’nin paylaşımı, çift hakkında çıkan dedikoduların hemen ardından geldi.

Asghari’nin Instagram paylaşımı büyük ilgi gördü…

Aralarının bozuk olduğu iddia edilen çiftin hakkındaki dedikodular, Asghari ve Spears’ın alyansları olmadan çekilen fotoğraflarına dayanıyordu. People’ın haberine göre, özellikle Asghari’nin bir film çekerken yüzüğünü çıkarması bardağın taşmasına neden oldu.

Asghari’nin “mutluluk” paylaşımı ise kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından “kendini affettirme çabası” kimileri tarafından da “sorun yok” mesajı olarak yorumlandı.

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