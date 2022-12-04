Britney Spears’ın paylaşımı takipçilerinin kafasını karıştırdı

Britney Spears, uzun süredir adeta kanlı bıçaklı olduğu kız kardeşi Jamie Lynn Spears ile ilgili sevgi dolu bir paylaşım yaparak dikkat çekti.

Kasım 2021’de babasının vasiliğinden kurtulmayı başaran ve ardından da uzun süredir nişanlı olduğu Sam Asghari ile evlenen Britney Spears, bu süreçte ailesine de savaş açmıştı.

Başta ebeveynleri olmak üzere özellikle kardeşi Jamie Lynn Spears’a adeta ateş püsküren Britney Spears, bu defa küçük kardeşine olan sevgisini takipçileriyle paylaştı.

Britney Spears, doğum gününde paylaştığı mesajla hayranlarını şaşırttı. 41 yaşına basan Spears, Instagram gönderisinde; “Bugün benim doğum günüm ama sen benim kalbimsin, bu yüzden seni düşünüyorum… Bu kadar cesur, ilham verici olduğun için tebrikler. Yalnız değilsin… Benim kız kardeşim!!! Seni seviyorum!!!” diye yazdı.

Ocak ayında Spears, kız kardeşine “pislik” dediği sert bir Instagram gönderisi paylaşmıştı.

Şarkıcının son gönderisi hayranlarında şok etkisi yarattı. Bir kişi, “Sanırım birkaç bölümü atladım” diye şaka yaptı. Bir diğeri; “Yoksa bir şekilde bir sayfayı mı kaçırdık? Veya bölüm? Kitap?” dedi.

Birçok kişi de Spears’ın artık Instagram hesabının kontrolünü elinde tutmadığını ve saldırıya uğramış olabileceğini iddia etti.