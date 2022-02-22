  • BIST 2.023,70
  • Altın 839.944
  • Dolar 13.7741
  • Euro 15.6484
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Britney'den 15 milyon dolarlık rekor anlaşma: 14 yıl baba vasiliğinden neler çektiğini anlatacak

» »
Ünlü şarkıcı Britney Spears, yayınevlerinin uğruna büyük bir ihale savaşı verdiği anıları için Simon & Schuster ile 15 milyon dolarlık anlaşmaya vardı
Britney'den 15 milyon dolarlık rekor anlaşma: 14 yıl baba vasiliğinden neler çektiğini anlatacak

Bunun Obama çiftinden sonra tüm zamanların en pahalı kitap anlaşmalarından biri olduğu belirtildi.

ABD'li pop yıldızı Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının vasiliğine 14 yıl sonra isyan ederek mahkeme kararıyla özgürlüğüne kavuşması sonrası adeta yeniden doğdu. Kongre'nin bazı üyelerinden "Adalete nasıl ulaştığınızı kendi sözlerinizle anlatmak için bizimle görüşmeye davet ediyoruz" mektubu alan pop prensesi, yaşadığı her şeyi anlatacağı bir kitap için rekor anlaşmaya imza attı. Spears, yayınevlerinin uğruna büyük bir ihale savaşı verdiği anıları için Simon & Schuster ile 15 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.Page Six'e konuşan adı açıklanmayan bir kaynak, "Anlaşma, Obamalarınkinden sonra tüm zamanların en büyüklerinden biri" dedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama ile First Lady Michelle Obama, 2017'de Penguin Random House'la birden fazla kitap yazmak üzere 65 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir anlaşma imzalamıştı.

Spears, 15 milyon dolar karşılığı, anı kitabında şöhrete yükselişi, ailesiyle ilişkisi ve 14 yıl vesayet altında yaşama deneyimine dair her şeyi anlatacak.

Kasımda babasının vasiliğinden tamamen kurtulan 40 yaşındaki şarkıcı, vesayet düzenlemesi kapsamında kendisine reva gördükleri demoralize edici, aşağılayıcı muamele nedeniyle aile üyelerinin 'hepsinin hapiste olması gerektiğini' söyledi.

Spears, kız kardeşi Jamie Lynn'le de kısa süre önce yayımlanan otobiyografi kitabını tanıtırken kendisinin akıl sağlığının bozuk olduğuyla ilgili iddialarda bulunması üzerine kavgaya tutuştu. Kız kardeşini kamuoyu önünde kınayan şarkıcı, Lynn'i 'kitabını satmak için kendisini kullanmakla' suçladı.Avukatı da Lynn'e susma ihtarnamesi göndererek 'Spears'in artık aile zorbalığına uğramayacağını' söyledi. Mektupta "Britney kitabınızı okumadı ve okumayı da düşünmüyor, bununla birlikte o ve milyonlarca hayranı, onu parasal kazanç için nasıl sömürdüğünüzü görünce şoke oldu. Buna göz yumamaz" denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1100 Adet Porsche Marka Aracın Bulunduğu Gemide Yangın Çıktı18 Şubat 2022 Cuma 23:30
  • Evini satmak için çıplak poz veren çift viral oldu18 Şubat 2022 Cuma 20:24
  • Brad Pitt ve Angelina Jolie mahkemelik oldu: Dava konusu evlendikleri üzüm bağı18 Şubat 2022 Cuma 20:12
  • NFT Nedir, NFT Coin Nedir?17 Şubat 2022 Perşembe 23:44
  • Tahin Kalbe İyi Gelir mi?17 Şubat 2022 Perşembe 23:15
  • Anne Sütünü Vücut Geliştirenlere Satarak 10 Bin Sterlin Kazanan Kadın Viral Oldu17 Şubat 2022 Perşembe 20:18
  • Baş Dönmesine İyi Gelen Doğal Yöntemler17 Şubat 2022 Perşembe 00:30
  • En Derin Uyuyanların Bile Uykusunu Kaçıracak Yataklar…16 Şubat 2022 Çarşamba 20:45
  • UNICEF Somalili Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı Yaptı15 Şubat 2022 Salı 20:57
  • Gıda Zehirlenmesi Nasıl Önlenir?13 Şubat 2022 Pazar 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti