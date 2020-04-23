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Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Covid-19 tespit edilen büyük kedigil sayısı 8'e yükseldi.

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Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Covid-19 tespit edilen büyük kedigil sayısı 8'e yükseldi.
Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Covid-19 tespit edilen büyük kedigil sayısı 8'e yükseldi.

Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Covid-19 tespit edilen büyük kedigil sayısı 8'e yükseldi.

ABD'deki Yaban Hayatı Koruma Cemiyeti'nin (WCS) yeni yaptığı yazılı açıklamaya göre, Nadia isimli kaplandan sonra, New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 7 kedigilde daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Meşhur hayvanat bahçesini işleten WCS, Nadia isimli 4 yaşındaki Malezya kaplanına Koronavirüs teşhisi konulduğunu 5 Nisan'da duyurmuştu.

O dönem üç kaplan ve üç Afrika aslanında da bazı semptomların görüldüğü belirtilirken, onlara yapılan testlerin sonucu yeni açıklandı. Öksüren bu 6 hayvanın yanı sıra semptom göstermeyen bir kaplanda da Covid-19 tespit edildi.

WCS, hayvanların sağlık durumlarının şimdi normal olduğunu ve iyi bir şekilde beslenen kedigillerin artık eskisi kadar öksürmediğini de bildirdi.

Hayvanlara virüsü semptom göstermeyen bir çalışanın bulaştırdığı belirtilirken, cemiyete bağlı 4 hayvanat bahçesi Mart ortasından beri kapalı tutuluyor.

Diğer yandan yine New York'ta iki ev kedisinde Covid-19 çıktı. Bunlardan birinin sahibinde virüse rastlanırken, ötekisinin Koronavirüsü nereden kaptığı belli değil.

Belçika ve Hong Kong'un ardından ABD'de ilk kez bir evcil hayvanda Covid-19 tespit edilmiş oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) virüsün insanlar arasında yayılmasında evcil hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu olmadığını belirtmişti.

Ancak yine de evcil hayvanların diğer hayvanlarla ya da virüslü insanlarla temasa girmesine engel olunması tavsiye ediliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de kayıtlı vaka sayısı 840 bini geçerken, 46 bin 785 kişinin ölüm sebebi Koronavirüs olarak kaydedildi.

Yalnızca New York eyaletinde 15 binden fazla kişi Koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.

 

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