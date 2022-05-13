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Bronzlaşmak Sağlıklı Değil!

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Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi ile harekete geçen kendini koruma mekanizması sonucu oluştuğunu söylüyor.
Bronzlaşmak Sağlıklı Değil!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi ile harekete geçen kendini koruma mekanizması sonucu oluştuğunu söylüyor.

Sıcak yaz günleri ile birlikte güneşin güçlü etkileri birçok cilt sorunu yaratabilir. Güneş ışınları içerisinde UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç farklı ultraviyole (uv) ışın bulunduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, uvb maruziyetinin birinci derece yanıklar oluşturarak deride kızarıklık, ağrı ve ödem oluşturabileceğini söylüyor. Daha uzun süreli hasarlarda ise içi su dolu kabarcıkların oluşmasıyla cilt yanığı, ikinci dereceye dönüşebiliyor.

 

Bronzlaşma cildin kendisini onarma çabasının bir sonucu

Bronzlaşma ise güneş yanığı nedeniyle oluşan hasar sonrasında, cildin kendisini onarma çabasının sonucu oluşuyor. Dolayısıyla günümüzde sıklıkla kullanılan “Sağlıklı Bronzlaşma” kavramının gerçekliğinin olmadığını söyleyen Yrd. Doç.  Dr. Didem Mullaaziz, bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi sonucu oluşan kendini koruma mekanizması olduğunu ifade etti.

 

Güneş yanıklarına dikkat

Güneş yanıkları tedavisinde yatak istirahati, ağızdan bol sıvı desteği, soğuk uygulama ile renksiz ve parfümsüz bir nemlendirici kullanılması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, yanığın şiddetine bağlı olarak, kızarıklık ve ağrıyı azaltan krem ve hapların da önerildiğini belirtti.  Yanığa bağlı deri bütünlüğünün bozulduğu şiddetli durumlarda, kısa süreli ve düşük dozda sistemik steroid tedavisi veya sistemik koruyucu antibiyotik kullanımının gerekebildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, yanık bölgesine dermatolog tarafından önerilmeyen kremler, cilt temizlik ürünleri, yoğurt, diş macunu, salça gibi uygulamaların yapılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Yrd. Doç. Dr. Mullaaziz, bu uygulamaların yanığın derinleşmesine, sekonder enfeksiyona ve alerjik değişikliklere dönüşmesine neden olabileceğini ifade etti.

 

Güneş ışınları kırışıklık, çil, leke, deri yaşlanması ve kansere neden olabilir

Güneş hasarının kısa vadede güneş yanıklarına neden olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, uzun süreli maruziyette ise kırışıklık, çil, güneş lekeleri, deri yaşlanması ve deri kanserlerinin olabileceğini belirtti.  Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş hasarının ağırlıklı olarak 20 yaşından önceki dönemde oluştuğunu ve çocukluk çağındaki şiddetli güneş yanığı öyküsünün deri kanseri gelişimine yol açtığını belirterek çocukların güneşten korunmasına önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bebekler ilk 6 ay güneşten uzak tutulmalı

Bebeklerin ilk 6 aylık dönemde mümkünse güneşten uzak tutulması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, 6 aydan sonra 20 dakikadan uzun süreli güneş maruziyeti olacaksa kimyasal içermeyen güneş koruyucu ürün kullanılması gerektiğini söyledi.

Korunma önerileri

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş yanıklarından korunmak için önerilerde de bulundu.

•         Saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında dışarıda bulunmayın

•         Dışarıya çıkılması gerektiğinde geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş koruyucu ürün kullanın

•        Güneş altında iken 4 saat, deniz kenarında iken 2 saat aralıklarla güneş koruyucu krem kullanın

•  Gölgede veya havuz/deniz içerisinde iken de güneş yanıkları oluşabileceğinden koruyucu önlemlere dikkat edin

 

•         Özellikle çocukların ve beyaz tenli kişilerin, güneş altında iken açık renkli ve kollu kıyafetler tercih etmelerine özen gösterin

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