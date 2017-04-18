Brotox yaptıranların sayısı artyor!

Günümüzde botox yaptıran erkeklerin sayısı hızla artıyor. Nedeni, iş hayatında uzun süre bakımlı çalışma isteği, çekici, dinlenmiş bir ifade ve erkeklerin estetik dünyasını derinlemesine keşfetmiş olmaları.

Erkeklere yapılan botox uygulamalarına brotox deniyor çünkü bu işlem kadınlara yapılandan oldukça farklı. Farkı ise tamamen yüzün kas yapısı ve kuvvetine göre yapılması ve böylece yüz ifadesini değiştirmemesi. Son zamanlarda daha fazla talep görüyor olmasının nedeni de bu. Dr. Güncel Öztürk durumu “Brotox her erkeğin karakteristik yüz yapısı ve yüz ifadelerine göre özel olarak planlandığı için tercihlerin ilk sırasına yükseldi” diyerek açıklıyor.

MİMİKLER DONMUYOR

Erkeklerde kadınlar olduğu gibi göz çevresi ve kaz ayağı bölgesinde botoks uygulaması pek yaygın değil. Çünkü bu bölgelerde kadınlardaki kadar fazla kırışıklık oluşmuyor. Erkekler daha çok alın bölgesi, göz altı torbalanması ve gülme kaslarına uygulatmayı tercih ediyor. Bir önemli fark da brotox'un ve pürüzsüz bir uygulama olmaması. Minimal düzeyde verilen enjeksiyonlar mimiklerde donma, yüzde şaşkın ve gergin bir ifade oluşturmuyor.