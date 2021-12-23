BRT 58’inci Yıl Sergisi, “İzdüşüm Bellek & Emek” açıldı

25 Aralık 1963 yılında kurulan Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun, 58’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BRT 58. Yıl Sergisi, Rüstem’s Ana Galeri’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.

25 Aralık 1963 yılında kurulan Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun, 58’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BRT 58. Yıl Sergisi, Rüstem’s Ana Galeri’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.

Açılışta konuşan serginin küratörü sanatçı Ayhatun Ateşin, “İzdüşüm Bellek & Emek” sergisinin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 58 yıldan bu yana kullanılmış malzemelerden oluştuğunu kaydetti.

Ateşin, “İzdüşüm Bellek & Emek” sergisinin yolculuğunda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un çok önemli desteği olduğunun altını çizerek, kendisine teşekkür etti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da, herşeyin bir hikayesi olduğunu söyleyerek, “BRT’nin de bayrağın da hikayesi 58 yıl önce başladı” dedi.

Özkurt “Burada BRT’nin hikayesi aslında resmedildi. Çok kalıcı da oldu bu sergi buradan sonra BRT’ye gelecek ve müzeye dahil edilecek ve hiçbirşey kaybolmamış olacak.”dedi.

Özkurt, “İzdüşüm Bellek & Emek” isimli serginin sanatçıları olan Ayhatun Ateşin, Eser Keçeci ile Ruhiye Onurel’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 58 yılda çok şeyler başarıldığını söyledi.

“Bu ülkede bir yayıncılık geliştiyse ve sesimizi bütün dünyaya şu anda da duyurabiliyorsak, gerek internet ortramında, gerek uydu yayıncılığı, gerekse değişik çeşitli platformlarda, işte bütün bunlar ‘ Bayrak, Bayrak, Bayrak’ diye Cumhurbaşkanlığı binasının şuanda olmayan o küçücük binasından 1963 yılında 58 yıl önce o mesajla bütün bunlar başladı.”

Cumhurbaşkanı Tatar, bu serginin yokluk yıllarında ellerindeki hiç denecek kadar olmayan imkanlarla verilen mücadelenin eseri olduğunu ve bunun milli bir eser olduğunu ifade ederek, başta Kurum Müdürü Meryem Özkurt’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rüstem’s Ana Galeri sponsoru Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tampınar da, kısa bir konuşma yaparak böyle anlamlı bir serginin açılışına katkı koyan herkese teşekkür etti.