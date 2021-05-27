BRT, Basın Odası’nı yayından kaldırdı

Damla Soyalp‘in moderatörlüğünü yaptığı, Gazeteci Rasıh Reşat, Cenk Mutlukayalı, Hüseyin Ekmekçi ve Artun Çağa‘nın katılımıyla gerçekleşen ve her hafta ekrana gelen Basın Odası programı, BRT tarafından yayından kaldırıldığı öğrenildi.
Gazeteci Rasıh Reşat, bugünkü köşe yazısında Basın Odası’nın öldürüldüğünü ifade ederek, “Ulusal Birlik Partisi her iktidara geldiğinde minicik ülkemizde bir çok seslilik ve ifade özgürlüğü sorunu ortaya çıkıyor ne yazık ki” diyerek, “Basın Odası ne yazık ki öldürüldü” dedi.
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