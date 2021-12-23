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BRT Kurumu 58. Yıl Kutlamaları Çerçevesinde “İzdüşüm” İsimli Bellek / Emek Konseptli Sergi Cumhurbaşkanı Tatar Tarafından Açıldı

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BRT Kurumu 58. Yıl Kutlamaları Çerçevesinde “İzdüşüm” İsimli Bellek / Emek Konseptli Sergi Cumhurbaşkanı Tatar Tarafından Açıldı
BRT Kurumu 58. Yıl Kutlamaları Çerçevesinde “İzdüşüm” İsimli Bellek / Emek Konseptli Sergi Cumhurbaşkanı Tatar Tarafından Açıldı

BRT Kurumu 58. yıl kutlamaları çerçevesinde “İzdüşüm” İsimli Bellek/ Emek konseptli sergi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı.

Ayhatun Ateşin küratörlüğünde oluşturulan sergi, Sanatçılar; Ayhatun Ateşin, Eser Keçeci ile Ruhiye Onurel’in eserlerinden oluştu.

Ateşin’in yaptığı  açıklamaya göre, Sanatçılar, hayatları ve çalışmalarını yeni bir sentezle harmanlayarak, verimli bir yaşam için her koşulda sanattan ve kültürden beslenmenin önemini, ilham vericiliğini  çalışmalarında gösterdiler.

Açılışta konuşan Ayhatun Ateşin “İnsan her şeyi belleğinde tutamaz 58 yılı resmetmek istedik” dedi.

Bir tür hatırlama ve hatırlatma eylemi de denebilecek izdüşümün, yakın tarihimizden geleceğe iz bırakanları, sanat tarihimizin ana damarlarını ve beslenme kaynaklarını tanımak için güzel bir adım olduğuna işaret eden Ateşin, şöyle devam etti.:

“Gerçek dünyanın sanal varlıkları ile sanal dünyanın gerçek varlıkları olan malzemeler arasında kurulan bir bağ...Teknoloji hayatımızın her alanına çok fazla nüfuz ediyor ancak çok çabuk tarihe karışıyor. Geçmişten gelen bir geleneğin günümüze uyarlanması, bilgisayar diliyle söyleyecek olursak ‘güncellenmesi’ eylemidir”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da, her şeyin bir hikayesi olduğunu söyleyerek, “BRT’nin de bayrağın da hikayesi 58 yıl önce başladı” dedi.

Özkurt “Burada BRT’nin hikayesi aslında resmedildi. Çok kalıcı da oldu bu sergi buradan sonra BRT’ye gelecek ve müzeye dahil edilecek ve hiçbir şey kaybolmamış olacak” şeklinde konuştu.

Özkurt, “İzdüşüm Bellek & Emek” isimli serginin sanatçıları olan Ayhatun Ateşin, Eser Keçeci ile Ruhiye Onurel’e teşekkür etti.

Rüstem’s Ana Galeri sponsoru Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tampınar da, kısa bir konuşma yaparak böyle anlamlı bir serginin açılışına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Gecede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı. 

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