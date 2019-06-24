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 BRT Müdürü Aysu Basri istifa etti

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 BRT Müdürü Aysu Basri, görevinden istifa ettiğini açıkladı.  Aysu Basri, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
 BRT Müdürü Aysu Basri istifa etti

 BRT Müdürü Aysu Basri, görevinden istifa ettiğini açıkladı.  Aysu Basri, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Aysu Basri, yaptığı açıklamada “Bu görevi siyasi bir bilinçle kabul ettim ancak kendimi siyasi bir atama gibi görmedim, çünkü, gazetecilik hayatım boyunca hiçbir zaman particilik üzerinden ilerlemedim.

İstifa ediyorum çünkü ülkemizdeki siyasi sistem ne yazık ki halen böylesi görevlerin hükümetlerle birlikte değişmesini gerektiriyor.  Böylece, istikrar yakalanamıyor ve kurumlarımız ilerleyemiyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü olarak 27 Temmuz 2018’den bugüne BRTK Müdürlüğü görevimi yurt sevgisi, gazetecilik bilinci, çağdaş ve çok sesli yayıncılık inancıyla sürdürdüm. Bu sürede en temel motivasyonum çocuklarımıza kendi televizyonlarını çok daha güçlü bir şekilde bırakabilmekti.” İfadesini kulandı.

Geride, BRT SPOR ve BRT Yaşam gibi iki yeni alternatif kanal, bir yenilenebilir enerji projesi, çalışması tamamlanmış bir DVBT2 ve IPTV projesi ve onca deneyim bıraktığını aktaran Basri, görev süresinde gerek hükümet ve devlet yetkilileri, gerekse Yönetim Kurulu üyeleriyle oldukça büyük bir uyum içinde verimli bir dönem geçirdiğini kaydetti.

Görev süresindeki tüm icraatları ve önerilerini de bir rapor halinde hem dönemin Başbakanı sayın Tufan Erhürman’a hem de bugünkü hükümetin Başbakanı sayın Ersin Tatar’a sunduğunu ifade eden Aysu Basri, “35’inci Hükümet’in BRT’de  yeni bir ekiple çalışma kararına binaen bugünden itibaren istifamı sunuyorum. Yeni ekibin de bu kurumun hükümetlerin ya da partilerin değil tüm toplumun, ülkenin hatta sınırlar ötesinde evrensel yayıncılığın bir unsuru olarak hareket edeceği inancını taşımak istiyorum.” Dedi.

Aysu Basri, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tüm çalışanlara işbirliği için teşekkür etti.

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